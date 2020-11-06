Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 6 ноября.

Цифра дня – 12

– 12 Цвет дня – желтый и золотистый

– желтый и золотистый Число удачи – 3

В основе сегодняшнего дня самообразование, постижение новых знаний и открытий. Среди главных плюсов сегодня интуиция, милосердие и мудрость. А вот минусами дня станут суета, страхи и сомнения. В бизнесе решение вопросов необходимо проводить через креатив и творческую энергию.

Красота и здоровье : уязвимыми сегодня будут глаза и сосуды. Будет полезен уход за кожей лица, а также маски для волос.

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