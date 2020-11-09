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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 ноября

Сегодня, 07:56

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 9 ноября.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий
  • Число удачи – 6

Будьте сегодня внимательными ко всем знакам судьбы и к снам. Среди плюсов дня анализ, требовательность и устойчивость. А вот среди главных минусов – диктат и рискованные авантюры. В бизнесе лучше завершайте ранее начатые проекты и дела.

Красота и здоровье: будут уязвимы сердце и сосуды. Можно состричь кончики волос, это снимет усталость

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Источник: Сегодня
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