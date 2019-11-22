Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова Фото: Иван Марчук

В нумерологии это День освободителя. Главной составляющей дня является терпение, усердие, беспокойство.

Постарайтесь сегодня ко всему отнестись легко, и даже с чувством юмора. День несет много спонтанности и неожиданности, поэтому большинство решений все-таки должны основываться на логике и быть устойчивыми. Попробуйте также воздержаться от критических замечаний в сторону ближних. В такие дни важно соблюдать золотую середину, особенно в эмоциональном плане, поскольку вероятность ссор и конфликтов высока.

Не торопите события, и не начинайте пока ничего нового. Все обещания, данные сегодня, в будущем должны быть выполнены. Хорошо посвятить время образованию, обучению и чтению книг. Детальнее смотрите в видео!

Цифра дня – 18;

– 18; Цвет дня – белый;

– белый; Число удачи – 9;

– 9; Плюсы дня : сила воли, характер и целеустремленность;

: сила воли, характер и целеустремленность; Минусы дня : категоричность и жесткость в словах;

: категоричность и жесткость в словах; Основа дня: самообразование и духовный рост. Проведите часть дня в уединении.

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