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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:19
Узнайте счастливое число дня - 27 ноября
Узнайте счастливое число дня - 27 ноября
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 23;
  • Цвет дня – голубой;
  • Число удачи - 5;
  • Плюсы дня: интуиция, сны и креативные идеи;
  • Минусы дня: не принимайте происходящие с утра близко к сердцу;
  • Основа дня: составьте план действий на ближайший месяц.

В нумерологии это "День электризующего возбуждения".

Сегодняшний день хорошо направить на составление планов и задач ближайшего месяца. Заносите все идеи, прописывайте их в органайзер. В такие дни важно слушать свою интуицию, поскольку именно она подскажет, в каком направлении вам сейчас лучше двигаться. При этом не дайте страху и сомнениям остановить вас. Хорошо подписывать контракты и проводить встречи с бизнес-партнерами.

Также сейчас благоприятный период для перехода на новую работу и прохождения интервью. Так как энергия дня связана с милосердием, то хорошо поучаствовать в благотворительной акции или социальном проекте. Детальнее – смотрите в видео!

Читайте также гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака.

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нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
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