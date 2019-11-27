Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 23;
- Цвет дня – голубой;
- Число удачи - 5;
- Плюсы дня: интуиция, сны и креативные идеи;
- Минусы дня: не принимайте происходящие с утра близко к сердцу;
- Основа дня: составьте план действий на ближайший месяц.
В нумерологии это "День электризующего возбуждения".
Сегодняшний день хорошо направить на составление планов и задач ближайшего месяца. Заносите все идеи, прописывайте их в органайзер. В такие дни важно слушать свою интуицию, поскольку именно она подскажет, в каком направлении вам сейчас лучше двигаться. При этом не дайте страху и сомнениям остановить вас. Хорошо подписывать контракты и проводить встречи с бизнес-партнерами.
Также сейчас благоприятный период для перехода на новую работу и прохождения интервью. Так как энергия дня связана с милосердием, то хорошо поучаствовать в благотворительной акции или социальном проекте. Детальнее – смотрите в видео!
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