Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:54
Узнайте счастливое число 11 декабря
Узнайте счастливое число 11 декабря
Фото: Depositphotos
  • Цифра дня – 17;
  • Цвет дня – зеленый;
  • Число удачи – 8;

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: Иван Марчук, Сегодня

В нумерологии этот день называется Днем интенсивности. Энергия дня связана с обретением внутреннего равновесия и стремления к балансу. Все, на что вам обычно не хватало времени или усердия, в такие дни важно восполнить или уделить время.

Не проявляйте сегодня гордыню и агрессию, любое недовольство и даже сказанные сгоряча слова. Творчество сейчас особо приветствуется. А деток, рожденных в такие дни, хорошо с детства окружить музыкой и прививать любовь к творчеству. В отношении здоровья полезны медитация и йога.

До Нового года осталось 20 дней!

Читайте также гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Нельзя написать семерку и сразу стать счастливым человеком": интервью с нумерологом Айсулу Ахимовой
нумерология Айсулу Ахимова цифра дня число удачи
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Творожный торт без выпечки с печеньем
Творожный торт без выпечки с печеньем
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:30Афиша

Мама и крестная Насти Каменских спели дуэтом песню, которую написал Потап

Вчера, 14:54Fun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

Вчера, 11:09Fun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

Вчера, 09:27Fun

38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

Вчера, 07:13Fun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

9 декабряFun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

9 декабряШоу-бизнес

Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

9 декабряШоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

9 декабряTravel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

9 декабряFun

9 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

9 декабряШоу-бизнес

"Угрожает и караулит меня": Слава Каминская показала лицо мужчины, который ее преследует

9 декабряFood

Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

9 декабряТехно

Android лишится главного преимущества перед iPhone

9 декабряFood

9 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Новости партнеров

Творожный пирог на скорую руку
Творожный пирог на скорую руку
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
56-летняя Лолита пришла в странном наряде на музыкальную премию
56-летняя Лолита пришла в странном наряде на музыкальную премию
Наконец-то Светлана Лобода перестала скрываться: показала детей
Наконец-то Светлана Лобода перестала скрываться: показала детей
Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)
Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)