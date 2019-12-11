Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Узнайте счастливое число 11 декабря Фото: Depositphotos

Цифра дня – 17;

– 17; Цвет дня – зеленый;

– зеленый; Число удачи – 8;

Нумеролог Айсулу Ахимова Фото: Иван Марчук, Сегодня

В нумерологии этот день называется Днем интенсивности. Энергия дня связана с обретением внутреннего равновесия и стремления к балансу. Все, на что вам обычно не хватало времени или усердия, в такие дни важно восполнить или уделить время.

Не проявляйте сегодня гордыню и агрессию, любое недовольство и даже сказанные сгоряча слова. Творчество сейчас особо приветствуется. А деток, рожденных в такие дни, хорошо с детства окружить музыкой и прививать любовь к творчеству. В отношении здоровья полезны медитация и йога.

До Нового года осталось 20 дней!

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