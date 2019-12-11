Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 17;
- Цвет дня – зеленый;
- Число удачи – 8;
В нумерологии этот день называется Днем интенсивности. Энергия дня связана с обретением внутреннего равновесия и стремления к балансу. Все, на что вам обычно не хватало времени или усердия, в такие дни важно восполнить или уделить время.
Не проявляйте сегодня гордыню и агрессию, любое недовольство и даже сказанные сгоряча слова. Творчество сейчас особо приветствуется. А деток, рожденных в такие дни, хорошо с детства окружить музыкой и прививать любовь к творчеству. В отношении здоровья полезны медитация и йога.
До Нового года осталось 20 дней!
Читайте также гороскоп на неделю 8-14 декабря: все знаки зодиака.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.