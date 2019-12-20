Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 17;
- Цвет дня – зеленый;
- Число удачи – 8.
В нумерологии это День генератора.
Вибрации дня связаны с творчеством и энергией мысли. В такие дни хорошо отслеживать свои мысли и действия. Направьте свою энергию на созидание и укрепление. Все верные решения придут через креатив и интуицию. Сны у многих информативны. Не допускайте проявления низкочастотных эмоций, особенно зависти и гнева.
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Детей, рожденных в такие дни, отличает удача в делах, но этим малышам с детства важно привить трудолюбие и позитивное отношение к миру. В плане здоровья – берегите печень и зрение.
До Нового года осталось 13 дней!
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