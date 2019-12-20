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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:27
Счастливое число дня 20 декабря
Счастливое число дня 20 декабря
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 17;
  • Цвет дня – зеленый;
  • Число удачи – 8.

В нумерологии это День генератора.

Вибрации дня связаны с творчеством и энергией мысли. В такие дни хорошо отслеживать свои мысли и действия. Направьте свою энергию на созидание и укрепление. Все верные решения придут через креатив и интуицию. Сны у многих информативны. Не допускайте проявления низкочастотных эмоций, особенно зависти и гнева.

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Детей, рожденных в такие дни, отличает удача в делах, но этим малышам с детства важно привить трудолюбие и позитивное отношение к миру. В плане здоровья – берегите печень и зрение.

До Нового года осталось 13 дней!

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нумерология Айсулу Ахимова
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