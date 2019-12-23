Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Счастливое число дня 23 декабря Фото: Pixabay

Цифра дня – 20;

– 20; Цвет дня – оранжевый;

– оранжевый; Число удачи – 2.

В нумерологии это День первопроходцев.

Вибрации дня связаны с гармоничным сочетанием интуиции и разума. Именно разумные действия и рациональные решения лежат в основе дня. Так как энергия дня перенасыщена, избегайте любого проявления негатива и категоричных действий. В такие дни особенно хорошо проводить генеральную уборку дома или рабочего пространства. Избавляйтесь от всего ненужного и старого. Пожертвуйте часть на благотворительность. Вечер хорошо завершить водными процедурами: баня, сауна или обычный душ.

В плане здоровья – уязвимы лёгкие и горло. Детей, рождённых сегодня, с детства отличает особая энергия и обаяние.

До Нового года осталось 9 дней!

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