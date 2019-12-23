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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:30
Счастливое число дня 23 декабря
Счастливое число дня 23 декабря
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 20;
  • Цвет дня – оранжевый;
  • Число удачи – 2.

В нумерологии это День первопроходцев.

Вибрации дня связаны с гармоничным сочетанием интуиции и разума. Именно разумные действия и рациональные решения лежат в основе дня. Так как энергия дня перенасыщена, избегайте любого проявления негатива и категоричных действий. В такие дни особенно хорошо проводить генеральную уборку дома или рабочего пространства. Избавляйтесь от всего ненужного и старого. Пожертвуйте часть на благотворительность. Вечер хорошо завершить водными процедурами: баня, сауна или обычный душ.

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В плане здоровья – уязвимы лёгкие и горло. Детей, рождённых сегодня, с детства отличает особая энергия и обаяние.

До Нового года осталось 9 дней!

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