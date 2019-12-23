Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 20;
- Цвет дня – оранжевый;
- Число удачи – 2.
В нумерологии это День первопроходцев.
Вибрации дня связаны с гармоничным сочетанием интуиции и разума. Именно разумные действия и рациональные решения лежат в основе дня. Так как энергия дня перенасыщена, избегайте любого проявления негатива и категоричных действий. В такие дни особенно хорошо проводить генеральную уборку дома или рабочего пространства. Избавляйтесь от всего ненужного и старого. Пожертвуйте часть на благотворительность. Вечер хорошо завершить водными процедурами: баня, сауна или обычный душ.
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В плане здоровья – уязвимы лёгкие и горло. Детей, рождённых сегодня, с детства отличает особая энергия и обаяние.
До Нового года осталось 9 дней!
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