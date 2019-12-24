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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:25
Счастливое число дня 24 декабря
Счастливое число дня 24 декабря
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 21;
  • Цвет дня – желтый;
  • Число удачи – 3.

В нумерологии это День сложных эмоций.

Вибрации дня связаны с особой мистичностью и чудесами. Не стоит начинать новые дела и проекты, завершайте ранее начатое. Не принимайте близко к сердцу ничего происходящего, а также не торопите события. Сны сегодня наиболее информативны, также как и знаки судьбы. Любые знания на духовном уровне останутся с вами надолго.

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Дети, рожденные сегодня, несут в себе знак миротворца и соиздателя. В плане здоровья – посвятите время себе и своему телу.

Вторая половина дня связана с энергией мысли и программой исполнения желаний. Мечтайте и записывайте свои идеи и мысли на бумагу.

До Нового года осталось 8 дней!

Читайте также гороскоп на неделю 22-28 декабря для всех знаков зодиака.

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