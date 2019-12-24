Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 21;
- Цвет дня – желтый;
- Число удачи – 3.
В нумерологии это День сложных эмоций.
Вибрации дня связаны с особой мистичностью и чудесами. Не стоит начинать новые дела и проекты, завершайте ранее начатое. Не принимайте близко к сердцу ничего происходящего, а также не торопите события. Сны сегодня наиболее информативны, также как и знаки судьбы. Любые знания на духовном уровне останутся с вами надолго.
Дети, рожденные сегодня, несут в себе знак миротворца и соиздателя. В плане здоровья – посвятите время себе и своему телу.
Вторая половина дня связана с энергией мысли и программой исполнения желаний. Мечтайте и записывайте свои идеи и мысли на бумагу.
До Нового года осталось 8 дней!
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