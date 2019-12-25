Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 22;
- Цвет дня – зеленый;
- Число удачи – 4.
В нумерологии это День сверхъестественного.
В основе дня – сдержанность, внимательность и гибкость. Отложите все спорные вопросы. Избегайте ссор, напряжения и конфликтов. Также не стоит посещать места скопления людей. На дорогах и за рулем проявите вежливость и уважение. Особенно не рекомендуется суетиться и торопить события. По возможности, проведите часть дня в уединении или монотонном труде.
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Дети, рожденные сегодня, наделены способностью к языкам, спорту и общению. В плане здоровья полезно устроить разгрузочный день.
До Нового года осталось 7 дней!
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