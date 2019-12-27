Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 24;
- Цвет дня – синий;
- Число удачи – 6.
В нумерологии это День беззаветных служителей.
В основе дня – сила воли, напористость и рационализм. Обратная сторона дня связана с агрессией и саморазрушениями. Направьте энергию дня в созидательное русло. Пусть девизом станет лозунг "Строить, а не рушить". Следите за словами, сказанными вслух, не передавайте свой негативный импульс другим, он может потом вернуться вновь бумерангом. Хорошо заниматься вопросами строительства и недвижимости.
Детей, рожденных сегодня, хорошо с детства развивать в спорте, логических играх. В плане здоровья – уязвимы желудок и печень.
До Нового года осталось 5 дней!
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