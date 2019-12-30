Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Счастливое число дня 30 декабря Фото: Pixabay

Цифра дня – 18;

Цвет дня – белый;

Число удачи – 9.

В нумерологии это День лаконичного авторитета.

Начните этот день с правильных мыслей и добрых намерений. Уделите внимание и время детям. В основе дня – гармоничнее сочетание разума и интуиции. При этом обратная сторона дня связана с категоричностью и жёсткостью по отношению к ближним. Избегайте поспешных выводов и действий. Все спорные вопросы отложите, а всем кто в ссоре сейчас важно помириться. Встречи лучше провести после обеда.

В плане здоровья берегите почки. Дети, рождённые сегодня, в будущем могут оставить след в науке.

До Нового года осталось два дня!

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