Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:14
Счастливое число дня 30 декабря
Счастливое число дня 30 декабря
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 18;
  • Цвет дня – белый;
  • Число удачи – 9.

В нумерологии это День лаконичного авторитета.

Начните этот день с правильных мыслей и добрых намерений. Уделите внимание и время детям. В основе дня – гармоничнее сочетание разума и интуиции. При этом обратная сторона дня связана с категоричностью и жёсткостью по отношению к ближним. Избегайте поспешных выводов и действий. Все спорные вопросы отложите, а всем кто в ссоре сейчас важно помириться. Встречи лучше провести после обеда.

Читайте также:
Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

В плане здоровья берегите почки. Дети, рождённые сегодня, в будущем могут оставить след в науке.

До Нового года осталось два дня!

Читайте также гороскоп на неделю 29 декабря – 4 января для всех знаков зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что ждать от 2020 года: прогноз нумеролога
нумерология Айсулу Ахимова
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Пирожки на кефире с картофелем и плавленым сыром
Скумбрия в рассоле целиком пряного посола
Скумбрия в рассоле целиком пряного посола
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 11:02Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 10:11Шоу-бизнес

Виктор Павлик собирается жениться в четвертый раз

Вчера, 09:57Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

28 декабряFood

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и огурцами

28 декабряАфиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

28 декабряПсихология

Как не позволять людям управлять вами: пять правил

28 декабряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

28 декабряАфиша

Для взрослых и детей: лучшие рождественские мультфильмы

28 декабряТехно

Сколько нужно мегапикселей смартфону: советы экспертов

28 декабряFun

"Мама говорила, что я выгляжу отвратительно": девушка с необычной внешностью вышла замуж

28 декабряFun

Кот включил в машине "аварийку", чтобы хозяйка его спасла: фото и видео

27 декабряEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

27 декабряFun

"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

27 декабряFun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

27 декабряШоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

27 декабряFun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

Новости партнеров

Салат Сугроб на Новый год 2020
Салат Сугроб на Новый год 2020
Классический рецепт салата
Классический рецепт салата "Цезарь" к новогоднему столу
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением