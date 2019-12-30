Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
- Цифра дня – 18;
- Цвет дня – белый;
- Число удачи – 9.
В нумерологии это День лаконичного авторитета.
Начните этот день с правильных мыслей и добрых намерений. Уделите внимание и время детям. В основе дня – гармоничнее сочетание разума и интуиции. При этом обратная сторона дня связана с категоричностью и жёсткостью по отношению к ближним. Избегайте поспешных выводов и действий. Все спорные вопросы отложите, а всем кто в ссоре сейчас важно помириться. Встречи лучше провести после обеда.
В плане здоровья берегите почки. Дети, рождённые сегодня, в будущем могут оставить след в науке.
До Нового года осталось два дня!
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