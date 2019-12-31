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Узнайте счастливое число сегодняшнего дня: прогноз нумеролога

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:23
Счастливое число дня 31 декабря
Счастливое число дня 31 декабря
Фото: Pixabay
  • Цифра дня – 19;
  • Цвет дня – красный;
  • Число удачи – 1.

В нумерологии это День эстетических ценностей.

День личного триумфа и успеха над своими слабостями и недостатками. В основе дня – вибрация позитивных эмоций и добрых слов. Энергия сказанного сегодня настолько сильна, что все сказанное вслух имеет особую силу исполнения. Напишите на бумаге все важные моменты уходящего года, поблагодарив за все хорошее и не очень, а на другом листке – важные планы и цели на Новый год. И пусть все задуманное обязательно сбудется!

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До Нового года остался 1 день! И именно сегодня хочется, чтобы вы все успели поблагодарить уходящий год за все его события.

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