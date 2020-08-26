Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В какие дни снятся вещие сны и как их правильно трактовать: ответ экстрасенса

Сегодня, 18:11

Вещие сны видеть дано не каждому и снятся они крайне редко

Сны преподносят нам образы того, что было, что будет, что могло произойти или того, что мы очень хотим. Нередко бывает так, что мы просто не запоминаем того, что нам приснилось. Но когда сон был яркий и достаточно правдоподобный, становится интересно, что же он может означать. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", ведущие Мария Мельник и Григорий Герман узнали, в какие дни снятся вещие сны и на какие символы в них стоит обратить внимание.

Обычно, людям снится то, о чем они думают и переживают в своей повседневной жизни. Но вероятность увидеть вещий сон существует, такие сновидения, как правило, впоследствии воплощаются в жизнь.

Как правильно спать, чтобы высыпаться
Как правильно спать, чтобы высыпаться

Согласно древним преданиям, сны посылаются человеку, чтобы предупредить о неприятностях и опасности, которые нас подстерегают. Однако вещие сны видеть дано не каждому и снятся они крайне редко. Существует также поверье, что увидеть вещий сон можно в определенные дни недели – в понедельник, среду и пятницу. В эти дни сны считаются вещими. Если в эти дни вам что-то приснилось, эксперты советуют обратить внимание на некоторые символы.

"Если снится свадебное платье – это очень и очень плохо – это горе, разлука, боль и тому подобное. Поэтому, если девушке снится платье – это не крутой сон, а очень тревожный, он имеет негативное значение. Лучшие сны – это звезды, радуга, лошади, природа, чистая вода. Это благоприятные сны о богатстве, успехе, удаче", – отмечает эзотерик и экстрасенс Евгения Лисицина.

Читайте также:
Когда снятся вещие сны: сонник по дням недели

Для того, чтобы не ждать особого дня и найти важные для себя ответы, вы можете сделать следующее:

"Если у вас есть вопросы, то, когда засыпаете, можете дать своему подсознанию задачу – сквозь сон указать, что делать. Важно помнить, что на сон может влиять много факторов, которые его формируют: комфортность места, где вы отдыхаете, время, в которое вы ложитесь, эмоции, которые вас сопровождают, и даже люди, которые сейчас возле вас. Проще говоря – качественный сон – это качественные сны!" – советует эксперт.

Насколько реальны вещие сны – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как сохранять стойкость и позитивный настрой в трудные периоды жизни.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как правильно спать, чтобы высыпаться: восемь советов Ученые доказали, что для улучшения памяти нужно больше спать Когда снятся вещие сны: сонник по дням недели Как улучшить качество сна: полезные советы и ритуалы
сны экстрасенс сон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Дику танцівницю Руслану знайшли в лісі поміж скель
Дику танцівницю Руслану знайшли в лісі поміж скель
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Потап ошелешив мережу фото з двома новонародженими дітьми
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Как выглядит самая модная сумка 2020 года

Популярные статьи

Сегодня, 05:47Психология

Гороскоп на сегодня 26 августа: Овнам нужно контролировать эмоции, а Тельцов ждет плодотворный период на работе

Сегодня, 05:05Fun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

Вчера, 15:08Food

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 14:13Стиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

24 августаАфиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

24 августаFood

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаFun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

24 августаFun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

24 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

24 августаEvents

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

Новости партнеров

Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
Выявили бюджетное лекарство от коронавируса: кому оно помогает
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020
Заражение коронавирусом через обувь прокомментировали в Минздраве
Заражение коронавирусом через обувь прокомментировали в Минздраве
Блондинка из «Лидса», которая скоро будет разрывать АПЛ
Блондинка из «Лидса», которая скоро будет разрывать АПЛ
Бубонна чума — як не заразитися, симптоми бубонної чуми
Бубонна чума — як не заразитися, симптоми бубонної чуми
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Їж та втрачай вагу. Які сезонні овочі допоможуть схуднути
Їж та втрачай вагу. Які сезонні овочі допоможуть схуднути
Астрологи назвали трійку лідерів за знаком Зодіаку
Астрологи назвали трійку лідерів за знаком Зодіаку

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять