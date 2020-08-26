В какие дни снятся вещие сны и как их правильно трактовать: ответ экстрасенса

Вещие сны видеть дано не каждому и снятся они крайне редко

Сны преподносят нам образы того, что было, что будет, что могло произойти или того, что мы очень хотим. Нередко бывает так, что мы просто не запоминаем того, что нам приснилось. Но когда сон был яркий и достаточно правдоподобный, становится интересно, что же он может означать. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", ведущие Мария Мельник и Григорий Герман узнали, в какие дни снятся вещие сны и на какие символы в них стоит обратить внимание.

Обычно, людям снится то, о чем они думают и переживают в своей повседневной жизни. Но вероятность увидеть вещий сон существует, такие сновидения, как правило, впоследствии воплощаются в жизнь.

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Согласно древним преданиям, сны посылаются человеку, чтобы предупредить о неприятностях и опасности, которые нас подстерегают. Однако вещие сны видеть дано не каждому и снятся они крайне редко. Существует также поверье, что увидеть вещий сон можно в определенные дни недели – в понедельник, среду и пятницу. В эти дни сны считаются вещими. Если в эти дни вам что-то приснилось, эксперты советуют обратить внимание на некоторые символы.

"Если снится свадебное платье – это очень и очень плохо – это горе, разлука, боль и тому подобное. Поэтому, если девушке снится платье – это не крутой сон, а очень тревожный, он имеет негативное значение. Лучшие сны – это звезды, радуга, лошади, природа, чистая вода. Это благоприятные сны о богатстве, успехе, удаче", – отмечает эзотерик и экстрасенс Евгения Лисицина.

Для того, чтобы не ждать особого дня и найти важные для себя ответы, вы можете сделать следующее:

"Если у вас есть вопросы, то, когда засыпаете, можете дать своему подсознанию задачу – сквозь сон указать, что делать. Важно помнить, что на сон может влиять много факторов, которые его формируют: комфортность места, где вы отдыхаете, время, в которое вы ложитесь, эмоции, которые вас сопровождают, и даже люди, которые сейчас возле вас. Проще говоря – качественный сон – это качественные сны!" – советует эксперт.

Насколько реальны вещие сны – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как сохранять стойкость и позитивный настрой в трудные периоды жизни.

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