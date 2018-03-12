В каких случаях женщины не сожалеют о сексе на одну ночь: ответ психологов

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 763 мужчин и женщин, в сексуальной истории которых секс на первом свидании был как минимум один раз

Отношение мужчин и женщин к сексу на одну ночь существенно отличаются. Это выяснила группа психологов из Норвежского университета естественных и технических наук совместно с психологом Дэвидом Бусом из Техасского университета в Остине, передает "Новое время".

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 763 мужчин и женщин, в сексуальной истории которых секс на первом свидании был как минимум один раз. В результате выяснилось, что женщины сожалеют о подобном опыте гораздо чаще, чем мужчины. В частности, почти 50% опрошенных женщин признались, что испытывали сожаление и угрызения совести после случайного секса. Среди мужчин сожалела об этом всего лишь треть.

Исследование, результаты которого были опубликованы накануне в научном журнале Evolutionary Psychology, также пролило свет на факторы, которые влияли на формирование положительного или отрицательного "послевкусия" после случайного секса. Так, женщины гораздо реже испытывали сожаление после подобного опыта в случае, если им понравился секс, а их партнер был опытным в постели.

Кроме того, исследование показало, что мужчины гораздо чаще сожалеют о том, что отказались от случайного секса. Так, 43 процента мужчин не сожалели о своем решении не вступать в сексуальные отношения с малознакомой женщиной. В свою очередь, более 80 процентов женщин отметили, что были довольны тем, что отказались от секса на одну ночь. Они признались, что испытали облегчение при мысли о том, что им удалось избежать случайного секса с малознакомым партнером.

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