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В школу, как в поход: выбираем детский рюкзак

Родителям, отправляющим детей в школу, в первую очередь стоит поучиться у туристов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11

Профессиональный турист как никто другой знает, насколько важен качественный рюкзак. В нем важна каждая деталь – материалы, форма, вместимость, вес и т.д. Вот только туристический заплечник используется всего несколько раз в год. Тогда как школьные ранцы, используемые пять дней в неделю, зачастую выбирают по цене и картинке на них.

Родителям, отправляющим детей в школу, в первую очередь стоит поучиться у туристов. Ведь, казалось бы, такой малозначимый аксессуар как ранец может стать причиной серьезных проблем, в том числе со здоровьем, которые будут преследовать человека на протяжении всей жизни.

Так что же такого важного в рюкзаке?

Детский ранец должен быть легким

В младших классах вес ребенка составляет в среднем 20-26 кг. Тогда как его рюкзак со всем содержимым может весить свыше 3 кг. Проводя параллели – этот как если бы взрослый человек ежедневно носил бы за спиной тяжелый походный заплечник. И это при том, что у ребенка в младших классах скелет и мышцы активно растут, а регулярные неправильные нагрузки вызывают такие проблемы как сколиоз и ряд других нарушений.

Детский ранец должен быть удобным

Если ортопедические стельки в обуви стали нормой, то ортопедическим спинкам в школьных ранцах еще приходится доказывать свою необходимость. И очень зря, поскольку сколиоз в школьные годы в большинстве случаев приобретается именно из-за неправильно подобранного рюкзака.

Особое внимание ответственные производители ранцев уделяют лямкам. Для учащихся младших классов оптимальной формой являются S-подобные лямки. Они не только удобные, но и не пережимают кровеносные сосуды в области шеи и плечей.

S-подобные лямки рюкзака украинского производителя
S-подобные лямки рюкзака украинского производителя "1 вересня".

Детский ранец должен быть качественным

Современные материалы позволяют производить легкие, удобные и защищенные от дождя рюкзаки. Только если одни производители в своей продукции используют качественные и долговечные материалы, то другие отдают предпочтение их дешевым аналогам, со всеми вытекающими последствиями. Так, разница в цене между двумя похожими ранцами может скрывать под собой существенные недостатки, и дешевый вариант прослужит всего несколько месяцев, тогда как брендовый рюкзак легко пройдет все 3-4 года младших классов и еще достанется "младшенькому".

Все рюкзаки для учащихся младших классов должны иметь жесткий каркас, который не сминается и держит форму при любых нагрузках. Лямки и ортопедическая спинка содержат в себе вспененный материал, обеспечивающий вентиляцию. И что важно для сохранности содержимого – ранец должен быть покрыт водоотталкивающей тканью, но никак не клеенкой.

Плохая прошивка молний и дешевая фурнитура – первый признак подделки и некачественного продукта. Брендовые рюкзаки легко переносят машинную стирку и при этом не страдает даже нанесенное поверх изображение.

Детский ранец должен быть подходящим

Оптимальный размер рюкзака для школьника определяется очень легко – он не должен быть ниже поясницы и выше плечей, и шире их. И если у туристов вся дополнительная экипировка крепится снаружи, то в школьном ранце – только внутри. Допускаются лишь пара боковых кармашков, куда можно положить бутылку с водой или маленький термос.

Еще одно важное замечание для родителей – не стоит поддаваться стереотипам. К примеру, немецкий рюкзак, если это не подделка, будет соответствовать всем нормам и требованиям. Но вот только немецким. Стоит отдавать себе отчет, что школьные программы в разных странах отличаются. Подходящий для немецких школьников ранец не подходит для украинских реалий. Наши дети несут в своих рюкзаках значительно больше книг, а потому стоит выбирать ранец, подходящий для нашей школьной программы. Если хочется приобрести качественный и подходящий импортный рюкзак, то можно остановиться на британских YES, Smiggle, а также американском бренде Kipling, поскольку они подходят для программы украинских школ. Если поддерживаете отечественного производителя – то оптимальным решением будет бренд "1 вересня"Под этой торговой маркой уже много лет в Днепре производят качественные школьные принадлежности.

Детским рюкзак должен быть безопасным

Знаете, как с первого взгляда отличить качественный рюкзак от подделки, опасной для вашего ребенка? Сейчас научим. Если на рюкзаке нет светоотражающих элементов – обходите его стороной. Если на ранце неудобные молнии, застежки, некачественная прошивка швов или торчащие заусенцы – такая продукция не стоит и пары сотен гривен. Качественный детский школьный рюкзак во всех странах стоит порядка $50 – 1000-1500 гривен. Но вот платить дороже 2000 гривен за ранец тоже не стоит. Вероятней всего в стоимости наценка за бренд и налоги за пересечение украинской границы.

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