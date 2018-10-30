Важные напоминания, которые стоит читать 10 раз в день для ощущения счастья

Вы не можете контролировать то, как люди воспринимают вас и ваши поступки

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Чтобы чувствовать себя счастливым не обязательно иметь много денег, статус, летать за тридевять земель или одеваться в самую модную одежду. Это ощущение можно и нужно получать ежедневно, используя небольшие напоминания, установки или аффирмации.

Ежедневные напоминания для самого себя:

1. Записка для самого себя: ты не можешь контролировать то, как люди воспринимают тебя и твои поступки. Все, что ты говоришь и делаешь, люди воспринимают сквозь призму того, что происходит в их собственной жизни (в данный момент). К тебе это не имеет никакого отношения. Просто продолжай делать то, что тебе нравится. Выкладывайся по максимуму. Оставайся верным себе.

2. Мы расстраиваемся потому, что человек повел себя не так, как он должен был (по нашему мнению). Причина этого расстройства заключается вовсе не в поведении человека, а в нашем представлении о том, как он должен был себя повести. Не следует заводиться из-за пустяка. Спокойствие – это своего рода суперсила. Помни об этом.

3. С возрастом мы учимся гораздо больше ценить наше время, отношения, построенные на искренности, любимую работу и покой, в котором находится наш разум. Вряд ли что-то еще в этой жизни имеет большое значение. Следовательно, самый большой признак личностного роста и развития – это то, что ты больше не беспокоишься из-за мелочей.

4. Не позволяй себе возвращаться к старым привычкам и старому образу жизни только потому, что тебе так будет легче и комфортней. Помни о том, что ты отказался от них по определенной привычке – ты хотел идти вперед. Ты не сможешь развиваться, если ты то и дело будешь возвращаться назад.

5. Ты не несешь ответственности за все то, что случилось с тобой в прошлом, но ты абсолютно точно должен разрушить модели мышления, заложенные теми или иными обстоятельствами в прошлом. Винить определенные события прошлого в том, что ты теперь не способен мыслить более глобально – непродуктивно. Измени свою реакцию на события прошлого.

6. Для того, чтобы обрести покой, вовсе не обязательно ехать куда-то в глушь, где нет никаких проблем и забот. Обрести истинный покой – значит существовать в условиях хаоса, но быть эмоционально, физически и психологически готовым продолжать идти к цели.

7. Ожидая, когда перед тобой появится тот самый путь, ты впустую тратишь время. Ты забываешь о том, что путь не может просто взять и появиться. Человек сам себе его прокладывает. Совсем не факт, что ты будешь чувствовать себя уверенно. Уверенность будет расти с каждым новым шагом, что ты совершишь на этом пути.

8. Забудь о популярности и славе. Просто делай то, что ты любишь всем сердцем. Оставайся честным и скромным с самим собой. Делай что-то не для того, чтобы тебя похвалили. Делай это потому, что тебе это кажется правильным. Каждый день приближайся к цели. Не важно, что думают об этом окружающие. Только так мечты и становятся реальностью.

9. Еще не поздно. Ты ни от кого не отстал. Ты именно там, где сейчас и должен быть. Сейчас в твоей жизни все так, как и должно быть. Ты должен пройти этот путь полностью, не пропустив ни одного шага. Не осуждай и не кляни себя за то, что путешествие слишком затянулось. Каждому из нас требуется различное время, чтобы пройти свой путь. Похвали себя. Будь благодарен за то, что у тебя получилось продвинуться так далеко.

10. В нашей жизни порой происходят забавные вещи. Мы можем вырасти из того, без чего раньше не представляли своей жизни, и влюбиться в то, о чем мы раньше даже и не знали. Жизнь отправляет в путешествия, в которые мы сами никогда и ни за что бы не отправились. Не бойся. Продолжай верить. Учи уроки, которые тебе необходимо выучить. Позволь жизни вести тебя по твоему пути.

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