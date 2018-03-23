Вечная весна: простые секреты быть всегда молодым
Оказывается, нужно больше двигаться и проводить времени с детьми
Еще пару лет назад на возраст 80-90 лет могли рассчитывать только те, у кого в роду были долгожители, и у каждого были свои секреты. Но сейчас это считается только началом старости, а зрелым человек считается только к 60 годам. Если вам не исполнилось 44 лет, то вы официально можете считать себя молодежью.
А все потому, что ученые изобрели секрет вечной весны. Первым в состав эликсира вечной молодости специалисты внесли кайф от жизни. И это не просто слова.
Оказывается, это шалость веселых гормонов и доказано, что улыбка творит чудеса.
Украинские артисты Нина Матвиенко и Григорий Чапких узнали о таком секрете еще задолго до его открытия учеными. Нина Матвиенко говорит, чем ближе мы к природе, тем мы здоровее.
Но еще лучше помогает детотерапия. Специалисты доказали, что среди "нестареющих" людей пного педиатров, воспитателей и учителей.
Напомним, ранее мы предлагали советы, которые помогут избавится от хандры и вдохновиться весенним настроением.