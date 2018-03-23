Вечная весна: простые секреты быть всегда молодым

Оказывается, нужно больше двигаться и проводить времени с детьми

Как оставаться молодым. Фото: depositphotos

Еще пару лет назад на возраст 80-90 лет могли рассчитывать только те, у кого в роду были долгожители, и у каждого были свои секреты. Но сейчас это считается только началом старости, а зрелым человек считается только к 60 годам. Если вам не исполнилось 44 лет, то вы официально можете считать себя молодежью.

"Всемирная организация здравоохранения пересмотрела рамки возрастов и немного сдвинула период молодости", – рассказал геронтолог Виктор Холин.

А все потому, что ученые изобрели секрет вечной весны. Первым в состав эликсира вечной молодости специалисты внесли кайф от жизни. И это не просто слова.

"Люди, имеющие генетическую предрасположенность к такому тяжелому заболеванию, как болезнь Альцгеймера, но имеют позитивность мышления, то у них она развивалась в меньшей степени", – отмечает геронтолог.

Оказывается, это шалость веселых гормонов и доказано, что улыбка творит чудеса.

"Есть гормон, который отвечает за то, чтобы кожа была светлая и подтянутая. И вместо того, чтобы болеть, организм направляет все силы на то, чтобы быть здоровым", – отмечает психолог Евгения Шевченко.

Украинские артисты Нина Матвиенко и Григорий Чапких узнали о таком секрете еще задолго до его открытия учеными. Нина Матвиенко говорит, чем ближе мы к природе, тем мы здоровее.

Но еще лучше помогает детотерапия. Специалисты доказали, что среди "нестареющих" людей пного педиатров, воспитателей и учителей.

"Когда мы взаимодействуем с детьми, мы будто сами погружаемся в свой детский мир. Организм молодеет физиологически", – говорит психолог.

Напомним, ранее мы предлагали советы, которые помогут избавится от хандры и вдохновиться весенним настроением.