Вероника Лавска: На пути к успеху важно не уничтожить себя

Каждую среду Сегодня.Lifestyle cовместно с Lavska Story PR agency будут рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Вероника Лавска: На пути к успеху важно не уничтожить себя Фото: Анна Седых

Социальный проект "На пути к успеху. Депрессия" создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

Успех. Содержание этого слова для каждого свое. И в то же время, все мы стремимся быть успешными. В зависимости от ценностей на определенном этапе жизни, кто-то видит свой успех в счастливой большой семье, кто-то – в воспитании детей, другой стремится построить карьеру, достичь высот в собственном бизнесе или спорте. Мы ищем возможность найти свое место, где будем чувствовать себя комфортно, удовлетворенно, успешно.

И нередко на пути к успеху встречаются новые задачи, порой похожи на испытания воли. Во время достижения целей предстоит большая работа над собой, над качествами. Мы словно каждый раз строим себя заново.

В момент определения целей, свойственно смотреть на уже успешных, состоявшихся личностей. Некоторые книги и коучи говорят – выбери того, кто тебе импонирует и стремись стать, как он. И это ведет за собой определенную подмену понятий. Люди смотрят на то, что на поверхности – стильное появление на вечеринках, реклама в социальных сетях, смелый слог и прочее. И стараются копировать... А какой именно путь к этому успеху прошел или снова проходит выбранная личность – этим не интересуются. Вряд ли заинтересованные обращаются напрямую с вопросами – как вы достигли своего успеха, как справлялись со сложностями, как возвращали веру в себя, как поддерживали свое психологическое здоровье?...

Вероника Лавска – основатель Lavska Story PR agency

И мы решили поговорить с ними откровенно, попросили их мысленно вернуться к тем сложным периодам, которые и им пришлось пройти, чтобы стать сильнее, успешнее. Их живые истории – это ценнейший опыт, познакомившись с которым, можно узнать для себя новые решения, найти ответы, помочь себе или близкому, оказавшемуся в ситуации, когда нужна помощь. Не обошли стороной и психологов: кому, как ни им, обучать нас распознавать панические атаки, эмоциональное выгорание, депрессию в целом? Надеемся, что подобный подход вдохновит, а, возможно, поможет кому-то спасти себя от страхов, поражений, переживаний, угрожающих жизни... и вновь обрести счастливый взгляд на свой путь к успеху. К чему бы вы ни шли, оставайтесь внимательными к себе и окружающим.

Огромная благодарность каждому участнику проекта за опыт и готовность рассказать свою историю. В проекте приняли участие: психологи Дмитрий Карпачев, Наталья Холоденко, Марта Прыриз (куратор проекта), а также медиаличности Инна Богословская, Катя Сильченко, Яна Клочкова, Марыся Горобец, Наташа Балабанова, Олег Пинчук, Маргарита Сичкарь, Даша Заривная. И отдельная благодарность тем 300 уважаемым персонам Украины, среди которых ведущие политики, мирового уровня спортсмены, известные деятели искусств, бизнесмены и высокие профессионалы, к которым мы обращались в течение года с вопросом "Как побороть страх на пути к успеху?"... Мы поняли, что совсем немногие люди, добившиеся успеха, готовы делиться своими опытом борьбы с депрессией и переходом на новый уровень.

Дмитрий Мельник: Психологическое здоровье – залог любого успеха. Чем мы активнее, тем подверженнее стрессам и сбоям нервной системы. Звучит парадоксально.

Дмитрий Мельник: Психологическое здоровье – залог любого успеха Фото: Анна Седых

В японской философии воинов есть три состояния ума – дзансин (残心 постоянная готовность, высокая концентрация, состояние бдительности), мусин (無心 – ум без ума) и фудосин (不動心 – непоколебимое сердце/дух). Речь о том, что человек, живущий в постоянно изменяющихся обстоятельстах, бывает, не успевает среагировать, адаптироваться. Ему приходится быть более внимательным к собственным ресурсам – есть время для отдыха, есть для планирования, а есть для движения.

Достигая своих целей, мы пребываем в состоянии дзансин – собраны максимально, сконцентрированы и напряжены. Это помогает нам обрабатывать большое количество информации в короткие сроки, быстро принимать решения и действовать. Но быть в этом состоянии постоянно, значит растрачивать свои энергетические ресурсы быстрее, чем накапливать. Вспомните, как утомительно ожидание какого-то результата, от которого зависят дальнейшее развитие жизни, особенно, если вы знаете, что вот-вот должно случиться, а не случается день-дугой, месяц... Нервная система дает сбой, что тянет за собой тревожность, эмоциональное выгорание, апатию и в конце концов наступает депрессия...

Уметь вовремя расслабиться, принять и жить дальше, действуя по плану – залог психического здоровья. Если же попали в ситуацию, когда уже расслабиться самостоятельно не удается, не стоит пренебрегать сеансами у психологов. Порой, одной встречи достаточно, чтобы компетентный профессионал обратил ваше внимание на то, где именно и в чем у вас сбой. А

порой, это единственное разумное решение – посетить психолога, чтобы сохранить свое здоровье и продолжать движение к успеху. И главное – не молчать. Не стоит пытаться пройти путь самостоятельно, иногда не стоит верить словам близкого, который находясь в скверном состоянии говорит, что все в порядке. Ответственность – быть внимательным к себе и к другим.

Очень важно и жить свою жизнь, и достигать своих целей.

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