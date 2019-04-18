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Весы получат приятное известие, а Близнецам придется брать инициативу в свои руки

Астрологический прогноз на 19 апреля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:10
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Овен

Если чувствуете хоть малейшее недомогание, займитесь своим здоровьем. Лучше действовать на опережение, чем потом расхлебывать неприятные последствия.

Телец

Вы не настроены на активное общение и обсуждение каких-то рабочих вопросов. Вам гораздо проще будет сделать все самостоятельно, чем работать в коллективе.

Близнецы

Достаточно противоречивый и конфликтный день. Можно пустить все на самотек, но если хотите достичь определенных результатов, придется брать инициативу в свои руки.

Рак

Важно действовать на опережение со своими конкурентами: кто первый успел, тот и получит главный приз. Не разглашайте свои тайны посторонним.

Лев

В этот день вы подвергнетесь проверкам. Это может быть как ревизия на работе, так и остановка патрульной службой на дороге. Не давайте выход своим эмоциям.

Дева

День обещает перспективное сотрудничество и выгодные предложения, главное вовремя их рассмотреть и не пропустить мимо. Конкуренты не дремлют.

Весы

Вас ждет приятное известие издалека. Не держите информацию в себе, поделитесь своей радостью с окружающими – и она вернется к вам с удвоенной силой.

Скорпион

В этот день у вас будет возможность проявить свои организаторские и ораторские способности. Окружающие прислушаются к вашим предложениям и будут благодарны.

Стрелец

Лучше не вмешивайтесь в решение чужих проблем, особенно если вас об этом не просят. Вас могут сделать крайним и впоследствии даже предъявлять претензии.

Козерог

Удача вам улыбнется, так что можете замахнуться на разговор о повышении зарплаты или же продвижении по службе. Главное суметь все верно аргументировать.

Водолей

Если вы хотите достичь успеха, вам придется искать общий язык с оппонентами. Даже если вам что-то не нравится, это не повод скандалить и разрывать отношения.

Рыбы

День подходит для решения глобальных вопросов, касающихся как работы, так и быта. Прислушивайтесь к своей интуиции, но не отключайте логику.

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