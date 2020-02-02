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Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

В этот день нужно загадывать желание и привлечь везение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Зеркальная дата 02.02.2020: как загадать желание
Зеркальная дата 02.02.2020: как загадать желание
Фото: Pexels

Сегодня день, когда обязательно нужно загадать желание. Ведь сегодня – зеркальная дата 02.02.2020 и эксперты настоятельно рекомендуют зарядится светлой энергией в этот день. На самом деле, нечасто встречаются такие комбинации в датах и мы подробно рассказали о ее значении и чего нельзя делать в этот день.

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Если вы не знаете, как загадать желание с позитивом в этот день – мы подскажем простой ритуал, который поможет обуздать фортуну.

02.02.2020: как загадать желание с позитивом

Существует простой ритуал, который поможет вам привлечь удачу и везение именно 02.02.2020. К ритуалу стоит подготовиться заблаговременно. Нужно взять небольшой листок бумаги. И новую обычную свечку. До наступления полуночи нужно совершить определенные действия.

Итак, нужно написать на листочке бумаги свое сокровенное желание. Можно не писать очень подробно. Главное, чтобы оно было понятно вам и Высшим силам. Затем необходимо зажечь фитиль и сделать так, чтобы загорелся клочок бумаги. Когда бумага начнет гореть, надо произнести следующее: "Горит огонь, начинается магия. Материализуются мои мысли и желания. Пусть меня услышат. И душа наполнится счастьем. Как и на листе написано. Сопровождай меня удача всегда. Пусть так и будет".

Надо за один раз успеть все прочитать, пока бумажка не догорит. Пепел потом необходимо выбросить в окно и обязательно против ветра.

2 февраля 2020: как привлечь удачу

Еще одно совпадение чисел случится 2 февраля 2020 в 22:22. Теперь уже стоит загадывать какие-либо желания, связанные с финансами: о получении прибыли или появлении дополнительного источника дохода. Это то время, когда каждый человек может обзавестись денежной энергии и круто изменить свою жизнь.

В 22:22 в сумме все цифры дают 8, и неспроста в этот день данному числу уделяется такое внимание. По этой причине именно в это время стоит желать для себя обретения достатка и получения прибыли, в этом нет ничего необычного.

Напомним, ранее мы опубликовали гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака во всех главных и значимых сферах жизни от астролога Любови Шехматовой.

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