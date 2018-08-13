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Всего три вещи, чтобы избавиться от неуверенности и нерешимости

Хорошо, что некоторые люди осознают наличие у себя проблемы, тогда как другие об этом и не задумываются

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Работайте над собой. Фото: pixabay
Работайте над собой. Фото: pixabay

Неуверенность и нерешительность часто становятся проблемой на пути к достижению целей, как в работе, так и в личной жизни. Но такие люди не безнадежны, им просто необходимо избавиться от чувств, которые мешают двигаться дальше.

Корень проблемы лежит, как ни странно, в детстве. Если человеку в детстве не привили личностный стержень, он становится безынициативным, неконфликтным и просто равнодушным человеком. Такими мужьями помыкают жены, такими женами помыкают мужья, а таких родителей дети не считают авторитетом. Неприятная картина? Но не безвыходная.

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Хорошо, что некоторые люди осознают наличие у себя проблемы, тогда как другие об этом и не задумываются. Плохо то, что такие люди зачастую останавливаются только на критике, мол: я не виноват, что меня родители таким воспитали.

Как же быть человеку, который попал в ловушку своих постоянных сомнений, страхов и неуверенных действий?

Прежде всего нужно проверить себя на три составляющие:

  1. Самодостаточность
  2. Наличие любимого дела, хобби
  3. Опрятный внешний вид

Самодостаточность - это независимость от других. Способен ли взрослый здоровый человек месяц прожить один? Если да, то все хорошо. Если нет, то над этим нужно работать. Человек с высокой самодостаточностью полагается на себя, а не на других, поэтому самоуверенности у него больше. В любовных отношениях отсутствие самодостаточности особенно вредно, потому что запускает схему "ребенок-родитель", что убивает романтику и влечение.

Свои увлечения - некий показатель ценности человека для окружающих. Ничем не увлекающиеся люди привлекают к себе мало внимания, поэтому нужно найти то, что по душе. Музыка, фото, астрономия, художественная литература, скейт, сноуборд, лыжи, рисование и так далее. Наличие хобби развивает человека, делает его привлекательнее, а значит увереннее.

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Внешность человека важна для его уверенности в себе. Речь не о биологической внешности, а о ухоженности и стиле. Иными словами, если неухоженный парень примет душ, побреется и обновит гардероб, он будет в приподнятом настроении и более уверен в себе.

Как только человек решит эти три вопроса, он обретет базовую уверенность в себе. С этой "базой" он уже сможет самостоятельно принимать решения и нравиться людям, поймет аспекты общения с людьми и начнет развивать конфликтоустойчивость. Все остальное зависит от степени неуверенности и от самого человека. Оставаться на достигнутом, плавая в обновленной, но привычной и спокойной рутине, или двигаться дальше, развиваться, улучшать себя – решает каждый для себя сам.

Тем временем психолог раскрыл секрет, как научиться понимать свои желания. По словам Михаила Лабковского, даже если это не самые идеальные решения, но зато они ваши.

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Источник: vitamarg.com
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