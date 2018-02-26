Всемирный день неторопливости: кто самый медлительный в мире

Не спешить и получать удовольствие от каждого момента 11 лет назад призвали итальянцы

Недавно мы отмечали Всемирный день радио. А вот уже в понедельник, 26 февраля все отмечают Всемирный день неторопливости. А вот никуда не спешить и получать удовольствие от каждого момента 11 лет назад призвали итальянцы. А сейчас этот лозунг приобрел статус международного дня.

Пример можно взять с самых неторопливых животных. Например, чемпионом по медлительности считается – улитка. Ее скорость – немного больше 3,5 метра в час! Быстро, ничего не скажешь. Зато специальная слизь позволяет ей ползать по вертикальной поверхности.

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Второе место занимает ленивец. И он полностью оправдывает свое название. Даже, если он хочет спуститься с ветки, то он просто падает вниз. Зато ленивцы считаются очень хорошими пловцами.

Также очень медлительными считаются огромные сухопутные черепахи. Двигаются они со скоростью 900 метров в час.

Как не странно, но гренландскую полярную акулу также можно отнести к медлительным существам. Иногда даже создается впечатление, что она засыпает на ходу.

А еще очень медлительными считаются... полевые мыши. Длина их тела чуть более десяти сантиметров. При таких скромных габаритах двигаться быстро нереально. Поэтому ее скорость не превышает пяти километров в час.

Напомним, более пяти столетий назад, а именно в 1483 году 7 февраля в Риме, в типографии Эухариуса Зильбера была напечатана первая книга украинского автора. Это была работа ректора Болонского университета Юрия Дрогобыча – астрологический трактат, написанный на латыни "Прогностическая оценка текущего года магистром Юрием Дрогобычем из Руси, доктором искусств и медицины Болонского университета".