Всемирный день неторопливости: кто самый медлительный в мире

Сегодня, 10:29

Не спешить и получать удовольствие от каждого момента 11 лет назад призвали итальянцы

Ленивец. Фото: smallbusinessforum.co
Ленивец. Фото: smallbusinessforum.co

Недавно мы отмечали Всемирный день радио. А вот уже в понедельник, 26 февраля все отмечают Всемирный день неторопливости. А вот никуда не спешить и получать удовольствие от каждого момента 11 лет назад призвали итальянцы. А сейчас этот лозунг приобрел статус международного дня. 

Пример можно взять с самых неторопливых животных. Например, чемпионом по медлительности считается – улитка. Ее скорость – немного больше 3,5 метра в час! Быстро, ничего не скажешь. Зато специальная слизь позволяет ей ползать по вертикальной поверхности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второе место занимает ленивец. И он полностью оправдывает свое название. Даже, если он хочет спуститься с ветки, то он просто падает вниз. Зато ленивцы считаются очень хорошими пловцами.

Также очень медлительными считаются огромные сухопутные черепахи. Двигаются они со скоростью 900 метров в час. 

Как не странно, но гренландскую полярную акулу также можно отнести к медлительным существам. Иногда даже создается впечатление, что она засыпает на ходу. 

А еще очень медлительными считаются... полевые мыши. Длина их тела чуть более десяти сантиметров. При таких скромных габаритах двигаться быстро нереально. Поэтому ее скорость не превышает пяти километров в час.

Напомним, более пяти столетий назад, а именно в 1483 году 7 февраля в Риме, в типографии Эухариуса Зильбера была напечатана первая книга украинского автора. Это была работа ректора Болонского университета Юрия Дрогобыча – астрологический трактат, написанный на латыни "Прогностическая оценка текущего года магистром Юрием Дрогобычем из Руси, доктором искусств и медицины Болонского университета".
улитка, скорость, черепахи, мыши, ленивец, итальянцы, неторопливость

Вы сейчас просматриваете новость "Всемирный день неторопливости: кто самый медлительный в мире". Другие Статьи о психологии смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Видеохит: большая черепаха усыновила щенков

16 Февраля, 05:10

25-килограммовая черепаха очень дружелюбная и даже позволяет щенкам кататься на своей спине

Техно

Снег скатывается в снежки. Кадр из видео

Снег может самостоятельно скатываться в снежки: уникальное явление показали на видео

15 Февраля, 15:30

Как поясняют ученые, это явление уникальным делает обязательное наличие сразу всех факторов
Загрузка...
Загрузка...