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Сегодня Всемирный день сна: как поздравить своих друзей

Лучшие поздравления с Днем любителей сна друзьям, родным и близким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Всемирный день сна
Всемирный день сна
Фото: Pixabay

Сегодня, 16 марта, во многих странах отмечается Всемирный день сна.

Впервые он был проведен 14 марта 2008 года и с тех пор отмечается ежегодно, в пятницу перед днем весеннего равноденствия, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья.

У каждого из нас среди друзей и близких есть такой человек, а то и не один, который любит поспать дольше остальных. Поздравьте всех сонь в этот день. Мы сделали небольшую подборку поздравлений с днем сна в стихах.

День сна: поздравления в стихах

***

Все те, кто венчан с одеялом,
В подушку и матрас влюблен,
Отметить день сей предлагаю
Я крепким и здоровым сном.

В день сна желаю сновидений
Волшебных, ярких, фееричных,
Пророческих, но только добрых
И временами неприличных.

Прикольные поздравления в День сна

***

Спать мы любим – это факт,
Праздник сна народный!
Пожелаю в этот день
Вам, друзья здоровья.

Пусть крепкий долгожданный сон
Болезни все излечит,
Пусть Морфей нам принесет
Жизни, что полегче!

Страх, опасность и беда
Пусть уйдут быстрее.
Я желаю, чтоб всегда
Жить было веселее.

Веселые поздравления с Днем сна

***

Полезно спать всем людям, честно.
День сна – вот это интересно!
"Спи хорошо. Расти здорово" -
Такой когда-то был наш слоган.

Кто ночью спит, тот здоровее,
И самочувствие бодрее.
Он отдыхает лучше всех,
Он обретет большой успех!

Короткие поздравления с Днем сна

***

Сегодня тот, кто любит спать,
Свой праздник может отмечать,
Мечтая в сладких грезах сна,
Как в жизнь опять придет весна,
Засветит солнце — благодать!
Ну как сегодня не проспать,
Когда еще так повезет?
Работа? Точно подождет!

Красивые поздравления с Днем сна

***

Спят зверюшки тихо в норке,
Спят охотники под горкой,
Птицы нынче не летают —
Спят и лето представляют.
Спит и весь людской народ —
Кто на бок, кто на живот,
Кто на спину завалился,
В сон глубокий провалился.
Спят студенты в институте
И гимнасты на батуте.
Спят охранник на объекте,
Постовые на проспекте,
И начальник обнаглел —
Прямо в кресле захрапел.
Депутаты, замы, мэры,
Прикрывая глазомеры,
Спят, ведь сон важней для них,
Что им до людей простых...
Впрочем, нету удивленья —
То их лучшее уменье.
Все посапывают сладко,
Лежа в тепленьких кроватках,
Независимо от пола,
Отношения к футболу,
От того, сколько финансов,
Стать миллионером шансов,
Весела жизнь иль грустна —
Нынче день Всемирный сна.

День сна: красивые стихи о сне

***

Сон — это очень важное дело,
Сон всеми нами безумно любим!
Чтоб оставалось всегда бодрым тело,
Четко должны соблюдать мы режим!

Пусть сладкие сны всем сегодня приснятся,
И будут полны только света, добра,
Пусть добрые сны начинают сбываться
У добрых людей завтра прямо с утра!

Ранее мы рассказывали, как побороть бессонницу и вернуть здоровый сон.

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Источник: Сегодня
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