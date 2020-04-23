Всеукраинский день психолога: чем они занимаются и какие есть минусы профессии
Профессия психолога становиться с каждым годом все популярнее
Сегодня, 23 апреля, отмечается Всеукраинский день психолога – профессиональный праздник всех тех людей, которые помогают другим разобраться в себе и найти выход из сложных ситуаций.
Психология – наука, которая занимается исследованием души и помогает понять, почему человек ведет себя так или иначе.
Профессия психолога становиться с каждым годом все популярнее, а ее направления – все шире. Среди главных направлений психологии бихевиоризм, необихевиоризм, гештальтпсихология и психоанализ.
Мы выяснили, какими главными качествами должен обладать психолог и какие существуют минусы профессии.
- Главным качеством должен стать интерес и уважение к человеку. Психологу необходимо понимать, как устроен внутренний мир человека и как работает его психика.
- Толерантность – терпимость к другому человеку. Психолог должен относиться к разным людям одинаково нормально, реагируя на все без агрессии и раздражения, не разделяя людей на хороших и плохих.
- Психолог должен обладать гибкостью и быть открытым к изменениям. Важно уметь быстро и легко реагировать на запросы клиентов, а также изменять свое поведение исходя из ситуации.
- Чувствительность необходима психологу для того, чтобы быстро уловить настроение человека, который пришел к вам с проблемой и вопросом.
- Умение четко выражать свое мнение. Только слышать мало, важно еще и уметь донести свою мысль, чтобы помочь человеку разобраться в своих вопросах и решить проблему.
Психолог дал совет, как пережить горе – смотрите видео:
Самый большой минус и главная трудность в профессии психолога – это риск эмоционального выгорания. Это происходит из-за того, что он пропускает через себя все проблемы клиентов и включается в судьбу каждого человека.
Тем временем мы выяснили, как правильно выбрать своего психотерапевта.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное