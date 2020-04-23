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Всеукраинский день психолога: чем они занимаются и какие есть минусы профессии

Профессия психолога становиться с каждым годом все популярнее

Варвара Левская
Сегодня, 10:02

Сегодня, 23 апреля, отмечается Всеукраинский день психолога – профессиональный праздник всех тех людей, которые помогают другим разобраться в себе и найти выход из сложных ситуаций.

Психология – наука, которая занимается исследованием души и помогает понять, почему человек ведет себя так или иначе.

Профессия психолога становиться с каждым годом все популярнее, а ее направления – все шире. Среди главных направлений психологии бихевиоризм, необихевиоризм, гештальтпсихология и психоанализ.

Мы выяснили, какими главными качествами должен обладать психолог и какие существуют минусы профессии.

Как выбрать своего психолога
Как выбрать своего психолога
Фото: Depositphotos

Какие качества необходимы психологу

  1. Главным качеством должен стать интерес и уважение к человеку. Психологу необходимо понимать, как устроен внутренний мир человека и как работает его психика.
  2. Толерантность – терпимость к другому человеку. Психолог должен относиться к разным людям одинаково нормально, реагируя на все без агрессии и раздражения, не разделяя людей на хороших и плохих.
  3. Психолог должен обладать гибкостью и быть открытым к изменениям. Важно уметь быстро и легко реагировать на запросы клиентов, а также изменять свое поведение исходя из ситуации.
  4. Чувствительность необходима психологу для того, чтобы быстро уловить настроение человека, который пришел к вам с проблемой и вопросом.
  5. Умение четко выражать свое мнение. Только слышать мало, важно еще и уметь донести свою мысль, чтобы помочь человеку разобраться в своих вопросах и решить проблему.

Психолог дал совет, как пережить горе – смотрите видео:

Минусы профессии психолога

Самый большой минус и главная трудность в профессии психолога – это риск эмоционального выгорания. Это происходит из-за того, что он пропускает через себя все проблемы клиентов и включается в судьбу каждого человека.

Тем временем мы выяснили, как правильно выбрать своего психотерапевта.

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Источник: Сегодня
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