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Вся наша жизнь — online!

Диджитализация охватывает все больше сфер нашей жизни – от школьных уроков до онлайн-забегов

Бум онлайн-образования, вечеринки через zoom, "пробежки" по Нью-Йорку и полная диджитализация привычных сфер жизни. Кто смог заработать на карантине и почему в новом мире выживет только социально ориентированный бизнес?

После введения карантина практически по всему миру людям пришлось перестраиваться: детей отправлять в онлайн-классы, осваивать разные сервисы для удаленных совещаний на работе, разбираться в сервисах онлайн-доставки и вместо тренажерного зала искать себе тренера в инстаграме.

В последние годы диджитализация общества происходила стремительными темпами. Во многом это было связано с развитием технологий. Смартфон эволюционировал от средства для общения и обмена фотографиями до личного секретаря и финансового инструмента. Мы ежедневно пользуемся мобильными приложениями: заказываем такси, оплачиваем товары, проверяем почту. Вынужденный карантин лишь ускорил перевод многих бизнес-процессов в онлайн.

Десятки тысяч учебных заведений по всему миру организовали обучение школьников и студентов через ZOOM, Discord и иные сервисы. Не обошлось без курьезов. Так как ZOOM позволяет бесплатно пользоваться одним звонком только 40 минут, в некоторых школах уроки с 45 минут сократились до 40. Многие школы оказались технически не в состоянии заплатить иностранному сервису.

Кстати, акции компании ZOOM после начала карантина выросли в цене в 4 раза. Но не только они. В Китае существует небольшая компания Zoom Technologies, которая занимается производством коммуникационного оборудования. И на бирже именно они называются ZOOM, в то время как видеосервис торгуется под именем ZM. Невнимательные люди стали скупать китайский ZOOM. В итоге стоимость акций компании Zoom Technologies выросла с 0,005 цента до $5,5 за акцию.

Если долго сидеть дома без физической нагрузки, то можно к лету не влезть в любимый купальник или джинсы. Поэтому фитнес-клубы стали массово проводить бесплатные трансляции своих тренировок, а люди – искать на антресолях старые гантели. Домашний фитнес многим понравился, что ставит под сомнение возвращение людей в зал после снятия карантина. Уже сейчас фитнес-индустрия прогнозирует тяжелые времена: многие залы больше не откроются, а клубы с бассейнами и вовсе рискуют стать убыточными.

Если не нужно ездить на работу и стоять в пробках, то свободного времени становится больше. Многие решили его использовать с пользой. К счастью, многие университеты и образовательные платформы предоставили бесплатный доступ к своим курсам. А некоторые бренды и вовсе запустили целые образовательные программы. Например, в условиях дефицита программ по подготовке спортивных менеджеров, торговая марка Parimatch запустила проект Sports Talk Club в рамках образовательной платформы PM Education. В рамках проекта своим опытом по вопросу digital в спорте поделился экс-сотрудник мадридского "Реала" Оскар Угас, один из лучших спортивных маркетологов Майкл Шер объяснил, как и где искать спонсоров спортивным организациям, а популярный блогер Дмитрий Поворознюк (блог "Трендець") на пальцах объяснил, как искать интересные темы для сюжетов. На платформе PM Education также доступны интересные книги на спортивную тематику, которые можно скачать бесплатно. Все это должно помочь нашему спорту стать сильнее после карантина.

"Спорт – важная часть жизни общества. Кто-то играет сам, кто-то болеет за любимую команду. Но в любом случае задача спортивных организаций — становиться лучше, предлагать участникам и зрителям высококлассный сервис, внедрять современные технологии. Только так спорт сможет выиграть борьбу за своего болельщика у других развлекательных мероприятий. На наших лекциях лучшие практики со всего мира делятся своими советами и примерами. Мы уже провели 4 мероприятия, но останавливаться на этом не планируем. Ничего подобного ранее в Украине не было", — подчеркивает официальный представитель Parimatch Вадим Мисюра.

В апреле традиционно должен был пройти киевский полумарафон. Увы, старт пришлось перенести. Но организаторы Run Ukraine придумали механизм, который позволит всем желающим пробежать не только в Киеве, но даже в Берлине и Бостоне! Достаточно зарегистрироваться на сайте, оплатить взнос и пробежать дистанцию в любой точке Украины. После этого всем участникам вышлют медаль. Новый мир требует новых решений.

"Онлайн-забеги — это про цель и мотивацию, которая драйвит и стимулирует вставать с дивана и тренироваться, делать пробежки, заниматься спортом, — рассказывает Виктория Веремеенко, директор по маркетингу и коммуникациям Run Ukraine. — На первый этап Dream Running Series — Kyiv Run (дистанции 21 и10 км) зарегистрировалось 743 человека, изначальный план в 500 регистраций перевыполнили на 50% — это отличный результат. Всего же у нас более 2000 регистраций на все онлайн-забеги, причем есть даже участники из Нидерландов, Швеции, Грузии, Белоруссии и других стран.

Формат онлайн-забегов мы рассматривали как новое направление еще в январе этого года, но жизнь внесла коррективы. Сначала запустили онлайн-челленджи (Online Sport Challenge) которые можно выполнять и в домашних условиях (100 бурпи за день и медаль, 100 отжиманий за день и медаль, пятидневный челлендж для детей и взрослых). А на запуск первой серии Online Running потребовалось всего 3 недели: концепт, сайт, креативы, старт".

Еще один тренд карантина — желание делиться своими знаниями. Фейсбук пестрит приглашениями на различные вебинары, которые проводят буквально все: ресторатор Савва Либкин учит готовить бычков и шакшуку, основатель агентства FEDORIV Андрей Федорив открыл доступ к своему курсу "Папа бренда", экономисты учат экономить в кризис, а экскурсоводы проводят экскурсии по гугл-картам. А сервис Reevent позволяет найти интересное онлайн-событие или бесплатно разместить информацию о вашем вебинаре.

Для тех, кто бегу предпочитает удобный диван и любимый фильм, сеть кинотеатров предложила доставлять… попкорн! А также дала возможность купить билеты на любой сеанс осенью со скидкой. Не исключено, что мировые премьеры, которые состоятся после сентября, надолго останутся последними, так как съемки многих фильмом приостановлены или отменены. А с учетом неминуемого снижения спроса на билеты в кино окупаемость многих фильмов под вопросом.

Если у ресторанов дела плохи, то у служб доставки, наоборот, "счастливые часы". Правда, это не помогло компании UBER EATS, которая проиграла конкуренцию местным GLOVO и RAKETA и ушла с рынка (не переживайте, на UBER такси это не повлияло).

Многие люди, оставшись без любимых ресторанных блюд, решили сами освоить навыки шеф-повара. Кулинарные онлайн-уроки взорвали youtube, а ленты Instagram вновь запестрели фотографиями еды, на этот раз домашней.

Если с обучением и едой мы разобрались, то что же делать с развлечениями? Тут на помощь пришли онлайн-вечеринки. Еще несколько месяцев назад такой формат казался невозможным, однако сейчас незнакомые друг с другом люди собираются в виртуальных барах, выпивают, слушают музыку и знакомятся друг с другом. А некоторые бары доставляют коктейли на дом.

Неизвестно, как долго продлится карантин в Украине, но одно можно сказать точно: в онлайне мы станем проводить еще больше времени, чем раньше.

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