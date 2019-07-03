Вторая половинка: как найти своего человека

Настройтесь на свои желания, осознайте себе целостной личностью

Как найти своего человека Фото: pexels.com

С детствам нам рассказывают о прекрасных принцах и милых девушках и когда мы становимся взрослыми, то очень хотим найти свою вторую половинку, того самого сокровенного своего человека. Но в этом и заключается наша главная ошибка, не нужно искать вторую половинку. Для начала нужно самому стать гармоничной личностью и тогда вы сможете быстро найти своего человека. Читайте более подробно об этом в нашем материале с полезными советами.

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Как найти своего человека

Учитесь случать себя. Беседуйте с собой. Научитесь проводить время в тишине, чтобы вам было комфортно с собой. В эти такие "тихие" периоды многие из ваших страхов и желаний станут понятными. Научитесь отключаться от внешних раздражителей, например, телефона или компьютера и слушать внутренний голос.

Хорошо к себе относитесь. Настройтесь на собственные желания, осознайте, что вы — личность. Займитесь тем, что давно хотели попробовать, например, запишитесь на курсы иностранного языка, начните рисовать или научитесь ездить на мотоцикле. Можно отправиться в путешествие в одиночестве. Научитесь наслаждаться собственной компанией и тогда быть с кем-то еще вам будет легче.

Как быстро встретить другу половинку Фото: pexels.com

Увеличьте терпение. Запаситесь большим терпением, никто не обещал вам, что вы встретите своего человека, с которым вам будет комфортно всю жизнь уже завтра. Не вешайте на себя ярлыки одиночества. Смотрите вперед и вокруг себя, может быть этот человек рядом с вами. Не отчаиваетесь, если вторая половинка запаздывает в вашу жизнь.

Изучайте окружение. Внимательно, изучите свое окружение. Нет ли там того человека, может вы просто не замечали его раньше? Посмотрите, с какими людьми вы общаетесь, ведь человек, которого вы ищите, может встретится вам именно в этой компании.

Начните действовать. Просто сидеть и ожидать того, что вас сами найдут и придут к вам, это — очень глупо. Ищите, общайтесь с разными в реальной жизни, не сидите дома, знакомьтесь, не бойтесь ошибаться.

Напомним, что ранее мы писали о том, как распознать нездоровые отношения.

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