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Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Исследования показали, что просмотр телевидения значительно замедляет процесс засыпания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25
Не ешьте перед сном. Фото: pixabay.com
Не ешьте перед сном.
Фото: pixabay.com

Наши предки отводили сну много времени, потому что их суточный ритм зависел от восхода и захода солнца. Сегодня мы располагаем искусственным светом, который позволяет продлить период бодрствования и, стало быть, сократить время сна.

Смотрите видео: на что влияет здоровый сон


И хотя требования во сне для каждого организма индивидуальны, многие эксперты настаивают, что здоровый сон должен продолжаться около девяти часов в сутки. Есть несколько полезных советов, как быстро уснуть, сообщают fakty.ictv.ua.

Как быстро уснуть 

  • Не ешьте перед сном. Если вы поедите перед сном, то организм снабдится энергией и активируются мышцы желудка. Именно эти факторы мешают вам уснуть. Лучше всего ужинать часа за 2-3 до сна.
  • Примите душ за несколько часов до того, как ложиться спать. Обязательно высушите волосы перед тем, как лечь в кровать.
  • Не смотрите телевизор и не сидите за компьютером. Исследования ученных показали, что просмотр телевидения значительно замедляет процесс засыпания.

Как быстро уснуть: полезные советы
Как быстро уснуть: полезные советы
Фото: pexels.com

  • Перед тем, как ложиться спать, постарайтесь успокоиться и расслабиться. Для этого почитайте книгу или добавьте запись в дневник о своем дне. Но если вы будете стараться выполнить полный список дел, то ваш мозг продолжит работать и после того как вы ляжете в кровать.
  • Переоденьтесь в пижаму. Если вам будет холодно, то накиньте халат, а если жарко, то можно спать либо в белье, либо голышом.
  • Определите, что помогает вам хорошо выспаться. Поймите, каким должен быть свет в комнате, какой должна быть температура и т. д. Создайте для себя комфортные условия в спальне.
  • Умойтесь, почистите зубы и сходите в туалет.

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  • Перед сном стоит составить список дел на завтра. Таким образом, ваш мозг перестанет думать о том, что будет завтра.
  • Настройте освещение так, чтобы вам было комфортно.
  • Примите удобную позу в кровати. Старайтесь сделать это так, чтобы вы могли быть неподвижным и согрелись.
  • Поставьте будильник на правильное время и громкость.
  • Займитесь делом, которые не вызывает шума.
  • Составьте успокаивающий плей-лист. Тихая и не быстрая музыка поможет настроиться на нужный лад.

Что делать после того, как вы выключите свет

  • Думайте только о хорошем. Можете посчитать овец
  • Займите комфортное положение тела. Подумайте о том, чего вы добились или хотите добиться.
  • Расслабьтесь и скажите себе, что быстро уснете. Не пускайте мысли в свою голову.

Метод засыпания за одну минуту

1. Спокойно вдыхать через нос в течение 4 секунд.

2. Задержать дыхание на 7 секунд.

3. После этого не торопясь выдыхать через рот в течение 8 секунд.

Как  работает метод 4-7-8

Когда вы чувствуете стресс или тревогу, количество адреналина в вашей крови увеличивается, а дыхание становится быстрым и поверхностным. Методика "4-7-8" действует как седативный препарат. Задержка дыхания с медленным выдохом неизбежно замедляет сердечный ритм. 

Также эта практика успокаивает ваш разум. Просто потому, что вам нужно постоянно считать и сосредотачиваться на своем дыхании. В этот момент вы этого не осознаете, но ваша центральная нервная система будет постепенно успокаиваться, а чувство тревоги уходить. Эффективность такой методики вам подтвердит любой невролог.

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Как итог, все ваше тело расслабляется. По быстроте и силе эффекта это походе на анестезию.

Изучением этого метода занялся доктор медицинских наук из Гарварда Эндрю Вейл. Он выяснил, что практика "4-7-8" уже несколько веков известна индийским йогам. Они использовали ее во время своих медитаций, чтобы достичь полной релаксации. Так что можно считать ее абсолютно безопасной.

Напомним, что ранее мы писали о том, как выбрать идеальную позу для сна

Ранее мы писали, что освещение напрямую влияет на то, как мы засыпаем и на качество нашего сна. Именно освещение запускает в нашем организме изменения, которые отвечают за характер сна.

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