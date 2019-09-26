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Зачем ходить к психологу: пять причин срочно обратиться к специалисту

Друзья и родственники не всегда смогут понять вас и помочь

Анна Ковпак
Сегодня, 17:18
Визит к психологу поможет разобраться в чувствах
Визит к психологу поможет разобраться в чувствах
Фото: Pexels

Ходить к психологу и решать свои внутренние проблемы в нашей стране не принято. Как, например, в Америке, где даже у психологов есть свои психологи. Многие думают, что сами способны разобраться со своими проблемами, но часто просто грузнут в них, так и не разобравшись в причинах. Вашему вниманию пять веских причин обратиться к специалисту уже сейчас.

Вера Брежнева призналась, что ходила к психологу – смотрите видео:

1. Если ситуация кажется вам безвыходной

Выход есть всегда. Только есть ситуации, которые кажутся непосильными и вера в решение вопроса гаснет. В такой ситуации психолог сможет направить вас в правильное русло и подтолкнуть к правильному решению. Кроме того, в такие тяжелые времена нужна поддержка, которую вы также сможете получить от специалиста.

2. Если у вас есть зависимость

Нездоровая тяга к спиртному, сексу, играм, наркотикам или чему-угодно другому, имеет психологический подтекст. И если справиться самостоятельно с зависимостью не получается – сходите к психологу. Он точно поможет разобраться с причиной вашего "недуга", а это уже 50 процентов успеха в том, что от зависимости можно избавиться.

3. Вы недовольны своей жизнью

У вас плохая работа, нет денег, нет любви, друзья – предатели, с родителями разругались – жизнь вам кажется совсем невеселой. Если вы недовольны своей жизнью – самое время обратиться к психологу. Он поможет вам разобраться в причине недовольства и направит в правильную сторону. Вы поймете, как можно исправить или поменять ту или иную ситуацию и начать радоваться жизни.

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4. Если вы не можете понять себя

Осознавать свои желания и потребности важно, чтобы получать удовольствие от жизни. Но иногда наступает период, когда вы понимаете, что запутались: вам кажется, что занимаетесь не своим делом, что отношения с любимым человеком зашли в тупик, а друзья вас просто не понимают. Тогда психолог сможет помочь понять себя и свои эмоции, разобраться в желаниях и обрести душевную гармонию.

5. Если вы хотите наладить отношения

Если вы поругались с родителями, срываетесь на ребенке, который вас не понимает или находитесь на грани развода, тогда нужно пойти к специалисту. Все проблемы можно решить, главное понять причину того, что происходит с вашими отношения. Кроме того, психолог поможет направить вас на правильные мысли и найти выход из ситуации, чтобы не разрушить все.

Тем временем мы выяснили, как стать счастливым человеком: восемь полезных рекомендаций.

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