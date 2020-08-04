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Зависимые отношения: какая главная причина эмоциональной зависимости

Сегодня, 17:33

Все свои мечты, желания и цели человек связывает с объектом своей нездоровой "любви"

Зависимые отношения встречаются гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. В психологии их называют еще созависимостью. Это такое особое состояние психики, когда эмоции одного человека очень глубоко связаны с поведением другого человека и имеют на него очень большое влияние. Об этом рассказал психолог Александр Шахов и пояснил на своей странице в Instagram главную причину эмоциональной зависимости людей.

По его словам, созависимость характеризуется растворением в другом, утратой своей личности. Все свои мечты, желания, цели, весь смысл жизни человек связывает с объектом своей нездоровой "любви".
Зависимые отношения могут возникать не только между мужчиной и женщиной, а и между родителями и детьми.

Отношения с алкоголиком, наркоманом, игроманом, бабником, лентяем — это 99% зависимые отношения.

Для того, чтобы понять как избавиться от эмоциональной зависимости, психолог говорит, что важно понять причины такого поведения. Александр называет одну из таких причин — нестабильная индивидуальность.

Как понять, что у вас эмоциональная зависимость
Как понять, что у вас эмоциональная зависимость
Фото: stocksnap.io

"Хоть каждый из нас рождается индивидуальной личностью, ее нужно развить и укрепить, иначе оценки других людей гнут и ломают ее. Правильные родители сначала дают развиться личности ребенка, поддерживая ее, как подпорки поддерживают молодой саженец, а затем позволяют личности расти самому, проводя сепарацию (отделение). Если этот процесс прошел правильно, вырастает самостоятельная, зрелая, уверенная в себе личность, как крепкое дерево", – пояснил Шахов.

При этом он отмечает, что если родители не владели знаниями и умениями науки воспитания, то вырастает личность очень нуждающаяся в поддержке. И она ищет такую опору в других — сильных, уверенных, харизматичных. Да вот только таким харизматичным не интересно доделывать работу родителей, они ищут себе подобных — сильных, здоровых и уверенных.

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Зато манипуляторам-психохищникам, нужны слабые жертвы, утверждает эксперт. И глазом не успеет моргнуть, как они выдают себя за "друзей", а как только слабое деревце начинает видеть в нем опору, быстро делают зависимыми от себя.

"Снова и снова сталкиваясь с жертвами эмоциональной зависимости, я вижу практически одну и ту же картину: нет настоящих друзей, нет хобби, нет реализации в профессии, нет веры в себя и в лучшее будущее, нет четко сформированного личного кодекса ценностей", – рассказывает Шахов.

По словам психолога, созависимый человек снимает ответственность создавать счастье в своей жизни и взваливает ее на другого. Но никто этого делать за вас не будет, ведь если вам это не нужно, другим тем более.

Чем опасна онлайн-зависимость и как ее лечить – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога.

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Источник: Сегодня
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