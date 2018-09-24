Женщины и девочки стали менее счастливыми: исследователи выяснили причину

Результаты нового исследования выявили влияние стресса на психическое здоровье девочек и молодых женщин

Используйте соцсети разумно. Фото: pixabay

Социальные сети стали частью повседневной жизни каждого человека. Вот только их влияние оказывает пагубную роль на женщин и девушек, которые из-за стресса и давление в соцсетях чувствуют себя менее счастливыми, чем 10 лет назад.

За последнее десятилетие популярность социальных медиа-платформ, таких как Facebook, Twitter и Instagram, возросла: люди стали зависимы от своих смартфонов и проверяют их по несколько десятков раз в день. Эта фиксация на соцсетях сказалась на психическом здоровье многих девушек и молодых женщин, свидетельствуют исследования, проведенные благотворительной организацией Girlguiding, передает "Новое время".

По данным организации, только четверть девочек и молодых женщин в возрасте от 7 до 21 года считает себя очень счастливыми. Это резко контрастирует с данными 2009 года, когда результат был 41%.

Более того, 59% девочек и молодых женщин в возрасте от 11 до 21 года заявили, что социальные сети являются одной из основных причин стресса в их возрастной группе, а 69% называют причиной стресса экзамены и тесты.

Результаты нового исследования выявили влияние стресса на психическое здоровье девочек и молодых женщин: так, 50% участников опроса в возрасте от 11 до 21 лет говорили, что чувство несчастья негативно сказывается на их здоровье.

Представитель Girlguiding Аманда Медлер говорит, что необходимо лучше заботиться о психическом здоровье девочек и молодых женщин, которые регулярно испытывают недовольство и стресс.

"Месседж, который поступает от девушек и молодых женщин, не может быть более ясным. Он говорит о серьезности проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно, и о негативном влиянии на их жизнь, – говорит Медлер. – Плохо, что сегодня девочки не счастливы, и большее количество испытывает проблемы с психическим здоровьем, чем в предыдущие годы".

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