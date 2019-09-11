Женская энергия: 10 простых способов восполнить ее

Чтобы женщине наполниться энергией, ей важно научиться правильно отдыхать

Женщинам нужно научиться отдыхать Фото: stocksnap.io

Женщины обладают неимоверным запасом обаяния и энергии, и если эти запасы иссякают, женщина становиться агрессивной и несчастной. Поэтому важно научиться восполнять свою женскую энергию, а для этого нужен правильный отдых. Психолог Даша Город в Instagram составила ТОП-10 вариантов для элементарного отдыха, доступного каждой девушке и женщине. При этом совсем не обязательно ехать срочно в отпуск или оплачивать дорогой салон.

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Пофантазируйте, что хочется изменить в своем доме/квартире (например, присмотреть красивые шторы, сделать небольшую перестановку, украсить стену красивой картиной или найти классные подушечки на любимый диван). Устройте вечером чайную церемонию. В красивом заварнике наколдуйте чай (например, с раскрывающимся цветком или ароматной лавандой). Займитесь арт-терапией. Организуйте день красоты. Просто посвятите весь день себе любимой. С утра сделайте маску для лица и волос, скраб и массаж щеткой для тела. На "десерт" пусть будет ванна с пеной и маслами. Поставьте свечи вокруг, включите любимую музыку. И получите полное расслабление. ⠀ Поищите какой-нибудь интересный пробный урок, что еще никогда не делали. Может аэройога? Или стрип пластика? Попробуйте бачату или сходите на вокал. Ваша цель — получить новые впечатления. Скооперируйтесь с друзьями и отправьтесь на пикник. Получите массу удовольствия от природы, посиделок у костра и песен под гитару. Посмотрите, какие мероприятия проходят сейчас у вас в городе. Выставка знаменитого художника или велозабег. Выбирайте, что подходит вам. Позовите подругу и организуйте фото прогулку. Продумайте образы и локации. Экспериментируйте. Сходите на творческую ярмарку. Найдите себе милое украшение ручной работы, красивый блокнот, восточные ароматы, элемент декора для дома, смешные носки с котиками. То, что порадует и приведет в умиление. А можете и просто провести время со своими близкими, с кем давно не виделись. Это тоже заряжает и радует душу, уверяет психолог.

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