Жизнь только начинается: десять эффективных советов о том, как не боятся старости

Делитесь своими мыслями о старости с людьми, которые переживают то же самое, – и вам станет легче

Как не боятся стареть Фото: Pixabay

Сегодня весь Интернет заполнили фото коллег и знакомых, которые состарили свое фото с помощью популярного приложения FaceApp. Кажет, что весь мир сходит с ума, чтобы увидеть себя в старости. Неужели мы так боимся старости, что призываем интернет-технологии, чтобы заглянуть в будущие и увидеть, как будет выглядеть в 70 или даже 80 лет?

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Психологи уверяют, что старости не нужно бояться, а пожилой возраст, – это, в первую очередь, – опыт, которым нужно умело пользоваться. Как полюбить свой возраст, как не боятся взрослеть и пережить старение, – читайте в материале о вечной молодости в душе и эффективных советах о принятии старости.

Как не боятся стареть

1. Помните о своем возрасте. Относитесь к своему возрасту как к возможностям и помните, что вы — не одни. Взрослых и пожилых людей — очень много. Людям старшего поколения принадлежит значительная часть "силы голоса" с точки зрения экономики.

2. Делитесь своими чувствами и переживаниями. Считается, что женщины справляются с тяжелыми аспектами старения лучше, чем мужчины. Женщины лучше устанавливают и поддерживаем контакты, сохраняем дружбу. Это помогает пережить тяжелые времена во время старения и взросления, так что мужчинам нужно брать пример с женщин.

3. Делитесь своими мыслями, с людьми, которые переживают то же самое. Это эффективный способ расслабиться и меньше переживать. Выясните, какие есть организации для женщин и мужчин за 50. Изучите сообщества в соцсетях. Быть в контакте – часть здорового образа жизни.

4. Выходите из зоны комфорта. Найти причину что-то не делать, мотивируя старостью, легко. Сфокусируйтесь на том, почему вам нужно это сделать. Если у вас все слишком хорошо, вы не будете продуктивными.

Как относиться нормально к старению Фото: pexels.com

5. Создайте группы поддержки. Страшно взрослеть и стареть, страшно развестись или выйти замуж после 50. Страшно думать об уходе на пенсию. Поэтому создайте клуб взрослых людей, чтобы "боятся" вместе. Главная цель клуба – обмениваться идеями и не боятся старости вместе. После каждой встречи клуб взросления можно уходить со списком задач, которые нужно выполнить к следующему собранию.

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6. Будьте смелыми. Страх мешает следовать за мечтами, он заставляет отступать и сдаваться, превращает нас в узников старости. Поэтому не бойтесь быть смелыми, реализуйте свои идеи, возраст вам не помеха.

7. Следите за свои здоровьем. Если вы здоровы, вы хорошо себя чувствуете. Если хорошо себя чувствуете, вы хорошо выглядите. Если хорошо выглядите и строите планы и знаете, как оставаться в таком состоянии, вы почувствуете себя потрясающе. В такой момент, какая разница, сколько вам лет?

8. Примите свой возраст. Сделайте цифру вашего возраста вашей личной матрой или аффирмацией. Говорите про себя "Я не боюсь стареть", "Я принимаю свой возраст". Отпустите свое молодое "я", чтобы принять и полюбить взрослое – это эффективная техника. Любите свой возраст и свою старость. Найдите время жить для себя.

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9. Помните о том, что старость — это не болезнь. Старение — вполне естественный процесс, который не обойдет стороной ни одного из нас. Это не болезнь или что-то ненормальное. Стресс, депрессия и отчаяние — вот самые страшные болезни, которые вы можете получить из-за страха стать старыми.

10. Не беспокойтесь о красоте. Старость — это не утрата красоты. Только красота пожилых женщин и мужчин совсем иная. В их взгляде — умиротворение и мудрость. Стремитесь к такой красоте в преклонном возрасте. Не воспринимайте старость как наказание. Не думайте, что старость — это наказание за веселую молодость. В старости вас будут окружать любящие дети и внуки. В преклонном возрасте вы, наконец, сможете отдохнуть от изматывающей работы, посвятить себя тому, на что раньше не хватало времени. Помните, что мудрость, обретенная с годами, поможет распорядиться этим временем с умом.

Чувствуйте прелесть возраста и не бойтесь взросления, ведь теперь вы в курсе, как принять старость.

Напомним, что ранее мы писали о том, как победить старость с помощью лучших упражнений для омоложения организма.

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