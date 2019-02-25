Значение и описание цветов: расшифровываем букеты

Узнайте, что означают цветы, подаренные мужчиной

Язык цветов Фото: Pixabay

Кто из женщин не любит получать цветы! По праздникам и в будний день, с поводом и без, целую охапку или скромный бутон – эти нежные, душистые, хрупкие, изысканные и необыкновенные дары природы радуют глаз, заряжают позитивом и поднимают настроение. Замечали?

То, что мужчина подарил вам букет – уже добрый знак его внимания и расположения к вам. Но оказывается, еще и каждый цветок несет в себе определенный символ. Значение цветов во флористике пришло к нам от древнего языка цветов, который появился давным-давно на Востоке и уже тогда помогал дарителям тайно выражать свои чувства и настроение. Что означают подаренные цветы, как расшифровать их язык, читайте в нашей статье.

Язык цветов:

Розы , пожалуй, самые популярные и любимые многими цветы, которые издавна символизируют весь спектр любви, от трепетной и нежной до пылкой и страстной.

Гвоздика – цветок страсти, одержимости, верности и победы.

Нарцисс чаще всего ассоциируется с гордостью и самовлюбленностью, хотя есть и иная трактовка – это желание возобновить былые чувства и отношения.

Язык цветов о пионе раскрывает его символику – это пожелание богатства, процветания и славы.

Благородный георгин символизирует чувство собственного достоинства.

Астра означает разнообразие в любви.

Яркая хризантема – правдивый цветок, который говорит об искренности и дружеских чувствах дарителя.

Душистая лаванда помимо приятного аромата выражает какие-то сомнения.

Букет из ярких желтых одуванчиков означает кокетство.

Гербера выражает симпатию, легкий флирт и желание сделать комплимент.

Скромная и неприметная незабудка – проявление истинной любви и привязанности.

Нежная маргаритка символизирует невинность, скромность и непорочность.

При помощи колокольчика можно выказать свою признательность и благодарность.

Анемон выражает искренность и трепетность чувств.

Подаренная орхидея означает усердие и постоянство, а другая трактовка говорит об интимности такого подарка.

Статный гладиолус – это символ благородства, дружбы и победы.

Синие васильки ассоциируются с легкостью и изяществом.

Азалия выказывает внутреннюю сдержанность, страсть и печаль от предстоящей разлуки.

Камелия – признак восхищения и страсти.

Что говорит язык цветов о ромашке : не зря на ней гадают о любви, ведь она символизирует сомнения, скромность и доброту.

Бурно цветущая сирень – символ молодости и первой любви.

Букет разноцветных фрезий громогласно заявляет о ярких и насыщенных чувствах мужчины к одариваемой женщине.

Полученная в подарок лилия говорит о возвышенных намерениях дарителя.

Скромный ландыш исповедует надежность, правдивость и верность.

Алый мак – это удовольствие, хотя в наше время он еще приобрел оттенок памяти.

Преподнося белые каллы , даритель выказывает свое почтение и уважение.

Подсолнечник , как масличный, так и декоративный, выражает высокомерность и пафосность.

Тюльпан – это символ восхищения и трепетности, а еще радости и хорошего настроения.

Скромная фиалка говорит о лояльности и сговорчивости дарителя.

Строгий и холодный ирис говорит о смелости, вере, надежде и мудрости.

Мимоза у многих ассоциируется с женским праздником 8 Марта, тем более что на символизирует чувственность и застенчивость.

Интересно также и значение цветов в букете:

белый – это чистота, невинность и искренность намерений;

черный – символ строгости, печали и траура;

красный и все его оттенки – страсть, любовь, победа;

желтый – традиционно означает разлуку и измену;

золотистый и оранжевый – веселые и теплые цвета дружбы и радости;

розовый – нежность, молодость, уступчивость, вежливость;

синий – цвет таинственности и стремление к достижению желаний;

голубой – верность, радость и гармония;

бордовый – благодарность и благородство;

зеленый и все его оттенки – это надежда и свежесть чувств.

Ранее мы писали об истории и значении праздника 8 Марта.

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