Значение и описание цветов: расшифровываем букеты
Узнайте, что означают цветы, подаренные мужчиной
Кто из женщин не любит получать цветы! По праздникам и в будний день, с поводом и без, целую охапку или скромный бутон – эти нежные, душистые, хрупкие, изысканные и необыкновенные дары природы радуют глаз, заряжают позитивом и поднимают настроение. Замечали?
То, что мужчина подарил вам букет – уже добрый знак его внимания и расположения к вам. Но оказывается, еще и каждый цветок несет в себе определенный символ. Значение цветов во флористике пришло к нам от древнего языка цветов, который появился давным-давно на Востоке и уже тогда помогал дарителям тайно выражать свои чувства и настроение. Что означают подаренные цветы, как расшифровать их язык, читайте в нашей статье.
Язык цветов:
Розы , пожалуй, самые популярные и любимые многими цветы, которые издавна символизируют весь спектр любви, от трепетной и нежной до пылкой и страстной.
Гвоздика – цветок страсти, одержимости, верности и победы.
Нарцисс чаще всего ассоциируется с гордостью и самовлюбленностью, хотя есть и иная трактовка – это желание возобновить былые чувства и отношения.
Язык цветов о пионе раскрывает его символику – это пожелание богатства, процветания и славы.
Благородный георгин символизирует чувство собственного достоинства.
Астра означает разнообразие в любви.
Яркая хризантема – правдивый цветок, который говорит об искренности и дружеских чувствах дарителя.
Душистая лаванда помимо приятного аромата выражает какие-то сомнения.
Букет из ярких желтых одуванчиков означает кокетство.
Гербера выражает симпатию, легкий флирт и желание сделать комплимент.
Скромная и неприметная незабудка – проявление истинной любви и привязанности.
Нежная маргаритка символизирует невинность, скромность и непорочность.
При помощи колокольчика можно выказать свою признательность и благодарность.
Анемон выражает искренность и трепетность чувств.
Подаренная орхидея означает усердие и постоянство, а другая трактовка говорит об интимности такого подарка.
Статный гладиолус – это символ благородства, дружбы и победы.
Синие васильки ассоциируются с легкостью и изяществом.
Азалия выказывает внутреннюю сдержанность, страсть и печаль от предстоящей разлуки.
Камелия – признак восхищения и страсти.
Что говорит язык цветов о ромашке : не зря на ней гадают о любви, ведь она символизирует сомнения, скромность и доброту.
Бурно цветущая сирень – символ молодости и первой любви.
Букет разноцветных фрезий громогласно заявляет о ярких и насыщенных чувствах мужчины к одариваемой женщине.
Полученная в подарок лилия говорит о возвышенных намерениях дарителя.
Скромный ландыш исповедует надежность, правдивость и верность.
Алый мак – это удовольствие, хотя в наше время он еще приобрел оттенок памяти.
Преподнося белые каллы , даритель выказывает свое почтение и уважение.
Подсолнечник , как масличный, так и декоративный, выражает высокомерность и пафосность.
Тюльпан – это символ восхищения и трепетности, а еще радости и хорошего настроения.
Скромная фиалка говорит о лояльности и сговорчивости дарителя.
Строгий и холодный ирис говорит о смелости, вере, надежде и мудрости.
Мимоза у многих ассоциируется с женским праздником 8 Марта, тем более что на символизирует чувственность и застенчивость.
Интересно также и значение цветов в букете:
белый – это чистота, невинность и искренность намерений;
черный – символ строгости, печали и траура;
красный и все его оттенки – страсть, любовь, победа;
желтый – традиционно означает разлуку и измену;
золотистый и оранжевый – веселые и теплые цвета дружбы и радости;
розовый – нежность, молодость, уступчивость, вежливость;
синий – цвет таинственности и стремление к достижению желаний;
голубой – верность, радость и гармония;
бордовый – благодарность и благородство;
зеленый и все его оттенки – это надежда и свежесть чувств.
Ранее мы писали об истории и значении праздника 8 Марта.
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