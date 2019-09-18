Значение имени Анастасия: характер и совместимость

Насти любят людей, они очень душевные и отзывчивые женщины

Анастасии ценят красоту и уют Фото: stocksnap.io

Имя Анастасия – имеет древние греческие корни и в переводе означает "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни". Оно также является женской формой мужского имени Анастасий.

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Считается, что Анастасиями рождаются желанные дети. Такие девочки очень доверчивы, добры и абсолютно незлопамятны. В детстве Насти любят сказки, у них отлично развито воображение и они легко могут придумать себе игру.

Неотъемлемыми чертами Анастасии являются трудолюбие, упорство, усердие.

Насти умеют отлично мастерить руками – шить, вязать, готовить. Когда Анастасия вырастает, то стремиться всегда держать свой дом в порядке и чистоте. С легкостью избавляется от лишнего и ничего не любит накапливать. При этом Настя очень любит уют и комфорт.

Анастасии любят людей, они очень душевные и отзывчивые женщины. Умеют хранить секреты.

В качестве профессии Насти выбирают те, где они смогут помогать людям, заботиться о них. Они могут стать медсестрой, воспитателем в детском саду или психологом. С детства у Анастасий хорошо развита фантазия и мечтательность, поэтому н удивительно, что они могут выбрать творческую профессию.

Анастасии очень волевые люди, с твердой и несгибаемой позицией. Они всегда хотят быть под защитой, при этом они зависимы от того, кого любят. И именно поэтому Насти выходят замуж только за сильных мужчин, которые способны содержать ее и семью. Женщины с именем Анастасия становятся заботливыми, верными женами, а кокетство и измены ее не привлекают. Мужьям Анастасий не стоит также забывать, что они очень внушаемы и их легко растрогать.

Анастасия отдает всю себя детям, а также прекрасно ладит со свекровью и другими родственниками мужа.

Даты именин:

4 января, 3 февраля, 4 февраля, 23 марта, 5 апреля, 28 апреля, 10 мая, 1 июня, 9 июня, 4 июля, 17 июля, 10 августа, 11 ноября, 12 ноября, 17 декабря, 26 декабря.

Совместимость имени Анастасия с мужскими именами

Идеально подходят мужчины с именами Авраам, Венедикт, Мирон, Эдуард, Эльдар, Ираклий, Владимир, Максим и Павел.

При этом крепкий брак Анастасия может построить с Брониславом, Герасимом, Евдокимом, Осипом, Ильей, и Александром.

А вот мужчин с именами Альберт, Андрей, Владислав, Демьян, Лука, Трофим, Филипп и Виссарион, лучше обходить стороной.

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