Знаки Зодиака и деньги: Львы любят красивую жизнь, Козероги экономны, а Стрельцы щедры

Все мы разные в отношении к деньгам – одни копят, другие тратят. Одни не переживают, на какие деньги будут завтра жить, другие открывают счета в банке на случай черного дня. Астрологи считают, что отношение к деньгам напрямую зависит от знака зодиака, под которым родился человек. Давайте разберемся подробнее, кто же из 12 знаков склонен к расточительности, а кому живется спокойнее, когда есть денежные накопления.

Типичные представители знака Овен пренебрежительно относятся к любителям складывать "копеечку к копеечке", так как сами привыкли жить одним днем. Овны считают, что пока они молоды, активны и энергичны, они всегда смогут заработать себе и своей семье на безбедную жизнь. И чаще всего им это неплохо удается.

Зато зодиакальные соседи Овнов Тельцы не отличаются излишней расточительностью. Несмотря на то, что обладатели этого знака любят жить красиво, у них всегда ведется план доходов и расходов, который позволяет Тельцам рационально распоряжаться бюджетом и с каждым днем улучшать свой уровень жизни.

Отношение к деньгам представителей знака зодиака Близнецы довольно-таки неоднозначное. С одной стороны, они не любят ущемлять себя в удовольствиях, с другой стороны, не особо любят тратить деньги, если в этом нет острой необходимости. К деньгам Близнецы относятся так же непредсказуемо, как и к другим бытовым мелочам. Сегодня они могут пересчитывать каждую потраченную копейку, а завтра без зазрения совести спустят все сбережения на секундную слабость.

Что касается Раков обоих полов, для них деньги – это своеобразная подушка безопасности. Раки никогда не перестанут экономить, даже если им будет гарантировано пожизненное обеспечение. Денежные вклады и накопления позволяют им чувствовать себя в безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Так как Львы в большинстве своем любят красивую жизнь, то деньги играют для них немаловажную роль. Львы любят хорошо зарабатывать и, как правило, не жалеют тратить деньги на свои удовольствия. Обычно Львы не склонны к накопительству, но если у них есть высокая материальная цель, то они готовы упорно к ней идти, отказывая себе в небольших удовольствиях.

Не секрет, что среди самых успешных людей мира большую часть занимают именно Девы. Трудолюбию, продуктивности и практичности Дев можно только позавидовать. У этих людей всегда есть определенный план и четкая цель, к которой они идут мелкими уверенными шажками. Девы практичны. Кто-то даже может сказать, что скупы. Но именно это качество позволяет им добиться в жизни больших успехов и занять высокое положение в обществе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Основная масса представителей знака зодиака Весы – это любители вкусно питаться, красиво одеваться и проводить время на самых дорогих курортах мира. Такой подход к жизни не дает им рационально распоряжаться деньгами и делать какие-либо накопления. Обладатели знака Весы чаще расточительны, поэтому жизнь свою они обычно связывают с финансово успешными и предприимчивыми людьми.

Скорпионы по натуре – завоеватели. А деньги для них – это лишь способ приблизиться к своей цели. Если Скорпион поставит себе цель сколотить состояние, то он будет упорно идти по строго намеченному пути. Но, как правило, Скорпионы излишне эмоциональны и непредсказуемы, поэтому свои небольшие накопления они быстро могут спустить на мимолетную прихоть за один вечер.

Стрельцы не привыкли жить будущим, для них сегодняшний день намного важнее. Именно поэтому представители этого знака зодиака часто славятся излишней расточительностью. Кроме этого, Стрельцы невероятно дружелюбны и щедры. Они без сожаления могут спустить половину зарплаты, угощая своего нового знакомого дорогим алкоголем и кулинарными изысками в престижном ресторане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Козерога принято считать самым прижимистым знаком зодиака. Но именно такой осознанный и рациональный подход к деньгам помогает обладателям этого знака зодиака добиваться в жизни высокого положения. Козероги экономны и расчетливы, они не тратят деньги в пустую. Но это не значит, что они скряги. Козерог может отказывать себе в маленьких удовольствиях ради дорогостоящего подарка близкому человеку.

Деньги для Водолея являются не самоцелью, а лишь средством удовлетворения своих маленьких и больших желаний. Люди этого знака не слишком экономны, но последние сбережения вряд ли станут тратить на свои мелкие прихоти. Водолеи не любят ограничения, как в денежных, так и в любых других жизненных сферах, поэтому всегда стараются улучшить свое финансовое положение.

Рыбы обожают деньги и роскошь. Ради красивой жизни они готовы даже на определенные хитрости и аферы. Люди этого знака любят тратить деньги и терпеть не могут рассчитывать и планировать бюджет. К счастью, Рыбам обычно без труда удается выпутаться из любой финансово трудной ситуации. В этом смысле фортуна всегда находится на их стороне.

Читайте также, насколько долговечна любовь вашего знака зодиака.

Напомним, сайт "Сегодня" подготовил для вас недавно общий гороскоп на 2018 год.

Также читайте Гороскоп здоровья-2018.