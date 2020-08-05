Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Знаки зодиака, которые притягивают деньги: таких только четыре

Сегодня, 07:39

Астрологи рассказали, как звезды влияют на отношение людей к деньгам

Деньги любят все, но не все умеют их зарабатывать и даже тратить. Астрологи уверены, что звезды также влияют на финансовую сферу жизни людей, поэтому назвали четыре знака зодиака, которые притягивают деньги больше всего.

Телец

Представители этого знака зодиака очень амбициозные, поэтому мечты о путешествиях, яхте и дорогих вещах становятся явью очень скоро. Они мыслят масштабно и желают всего и много. Все, что происходит в жизни Тельцов идет в плотную с темой денег. Они любят роскошь и выкладываются максимально, чтобы ее иметь.

Близнецы

У них с деньгами взаимная любовь и притягательность. Близнецы умеют хорошо считать и преумножать. Они легко справляются даже с самыми сложными задачами, которые доставляют не только удовольствие от процесса, а и хороший доход. Представители этого знака зодиака умеют контролировать себя и не лениться, когда нужно приложить максимум усилий.

Какие знаки зодиака притягивают деньги
Какие знаки зодиака притягивают деньги
Фото: Pexels

Дева

Представители этого знака зодиака любят тратить деньги и особенно на себя. Именно это подстегивает их работать и достигать больших результатов. Они умеют не только много работать и зарабатывать, но и экономить, а не транжирить все. Вместе с тем, Девы не жадные и всегда могут выручить, если нужны деньги.

Стрелец

Представители этого знака зодиака умеют не только зарабатывать, а и откладывать деньги. А все потому, что они умеют мечтать и делают это по полной. Ради получения новых эмоций они готовы на многое, поэтому и не ленятся. Но важно помнить, что деньги для Стрельца — не больше, чем средство для достижения цели.

Где чаще всего можно встретить ложные деньги и как отличить подделку от оригинала – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, как стареют разные знаки зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Старость в радость: как стареют разные знаки зодиака Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других Гороскоп на неделю 2-8 августа: все знаки зодиака Лучшие и худшие свекрови по знаку зодиака: ответ астрологов
деньги астрология знаки зодиака
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Жена дебютанта сборной – огненная красотка. Фото
Жена дебютанта сборной – огненная красотка. Фото
Домашний шеф: как приготовить воздушные чесночные пампушки
Домашний шеф: как приготовить воздушные чесночные пампушки
Как поменять пароль на «Wi-Fi» роутере?
Как поменять пароль на «Wi-Fi» роутере?

Популярные статьи

Сегодня, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

Вчера, 12:53Психология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

3 августаFun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

3 августаШоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

3 августаEvents

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

3 августаFun

Мужчина нашел на парковке четыре тысячи долларов: его реакция стала хитом Сети

3 августаШоу-бизнес

Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру: фото

3 августаПсихология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

3 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

2 августаEvents

Гороскоп на завтра 3 августа 2020 года: кому из знаков зодиака грозит обман

2 августаEvents

Сегодня Ильин день-2020: узнайте, почему нельзя купаться в этот день

2 августаEvents

Сегодня Ильин день-2020: история и традиции праздника

2 августаШоу-бизнес

Наталье Могилевской – 45: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

Новости партнеров

Растет копией папы? Ани Лорак показала свежее фото дочери
Растет копией папы? Ани Лорак показала свежее фото дочери
Експерт із бойових мистецтв оцінив самураїв у Ghost of Tsushima
Експерт із бойових мистецтв оцінив самураїв у Ghost of Tsushima
Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова
Алкоголь, наркотики та загадкові пасажири: все про ДТП Єфремова
Українська співачка знялася у фільмі Netflix
Українська співачка знялася у фільмі Netflix
Линда Линн поделилась воспоминаниями из советского детства
Линда Линн поделилась воспоминаниями из советского детства
В Україні зняли короткометражку про козаків-ґеїв
В Україні зняли короткометражку про козаків-ґеїв
ИИТО ЮНЕСКО пригласил Туркменистан к участию в проектах ЦТ
ИИТО ЮНЕСКО пригласил Туркменистан к участию в проектах ЦТ
Чому ваша дитина має подивитися серіал Star Trek
Чому ваша дитина має подивитися серіал Star Trek

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять