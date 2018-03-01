Знаки зодиака: кто влюбляется быстрее всех, а кто хочет оставаться независимым

Любовь – изумительное чувство, но все мы любим и относимся к любви по-разному. Одни ныряют в океан чувств с головой, а другие годами присматриваются к потенциальному партнеру, чтобы в результате отвергнуть его. Насколько быстро способны влюбиться зодиакальные знаки, и как это у них происходит?

1. Лев

Любовь у вас вспыхивает моментально – одна улыбка, и вы влюбились, причем мощно и даже свирепо. Вы цепко хватаетесь за объект вашей страсти, что нередко приводит к обвинениям в вашу сторону по поводу чрезмерного собственничества и ревности. Вы же искренне считаете, что своей любовью вы осчастливили партнера.

2. Рыбы

Вы ухитряетесь влюбиться, даже еще не встретив человека. Вы влюблены в само понятие любви и нередко пылаете страстью к какому-то вами же придуманному образу. Вы становитесь безумно страстным, преданным и накрепко привязанным. Любовь прилетает к вам быстрее, чем скорость света, и полностью завладевает вами.

3. Весы

Вас моментально привлекает красивая внешность, и, как только милый человек вам улыбается, вы немедленно в уме начинаете подбирать наилучшую дату свадьбы. Вас также очень привлекают коммуникабельные и красноречивые люди. Из-за такой неразборчивости вы нередко попадаете в ловушку очередного токсичного партнера, после отношений с которым вы долго приходите в себя.

4. Близнецы

Вы быстро находите себе партнера, но не любовь как таковую. Вы скорее кого-то возненавидите, нежели полюбите. Чтобы добиться вашей взаимности, за вами следует долго и продуманно ухаживать, баловать и носить на руках. Однако по-настоящему глубокие чувства вас посещают крайне редко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ленивые Тельцы и трудоголик Козерог: мифы и правда о 12 знаках Зодиака



5. Стрелец

Вы чересчур независимы, чтобы влюбиться без оглядки. Вам совсем не по душе идея потерять контроль над собой, поскольку именно так вы воспринимаете любовь. Она у вас ассоциируется не со свободным и счастливым полетом, а скорее с падением с обрыва. Потому любовь для вас в основном остается лишь приятной игрой.

6. Скорпион

Чувственность для вас превыше любви. Вы хотите ощущать свою силу, контроль и руководство, а любовь делает вас уязвимым. Любовь, конечно, важна, но рисковать своей независимостью, которую вы безмерно цените, вам совсем не хочется. Вы можете полюбить, но прежде партнер должен завоевать у вас полное доверие.

7. Овен

Вы несколько сдержанный человек и постоянно охраняете собственные чувства. Вы доминантный и отчасти эгоистичный, потому сердце свое слишком просто и без боя никому не подарите. Слабые люди вас не привлекают, так как вы хотите достойного партнера вам под стать. Но если уж вы влюбляетесь, то крепко и надолго.

8. Рак

Ваш твердый панцирь оберегает ваше нежное сердечко от ран и прячет все эмоции, однако вы неистово жаждете и ждете любви. Тем не менее, глубокий страх быть растоптанным и брошенным держит вас настороже. Именно он мешает вам дать волю свои чувствам. Однако влюбившись, вы теряете голову и отдаете всего себя без остатка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Макияж по гороскопу: потрясающий образ для каждого знака Зодиака



9. Козерог

Вы человек застенчивый, сдержанный и скрытный. Вы напоминаете принцессу в замке, защищенном со всех сторон неприступными каменными стенами. Зарождение любви происходит у вас медленно, причем вы постоянно колеблетесь. С вами нужно долго и деликатно общаться, и тогда, может быть, вы уступите.

10. Водолей

Любовь у вас зарождается очень неуверенно и очень осторожно. Вы больше в этом смысле цените дружбу. Даже будучи в отношениях, вы по-прежнему станете представлять партнера окружающим как вашего друга. Вы очень независимы и желаете оставаться таковым как можно дольше. Любите вы очень разумно и расчетливо, да и то недолго.

11. Телец

Вами руководит рассудок, а никак не ваше сердце. Вам нужна, прежде всего, стабильность и безопасность, что более практично, нежели романтично. Вам незнакома любовь, накрывающая как океан с головой, для вас это чистый разум и расчётливость. Вы влюбляетесь очень медленно, но зато способны разлюбить буквально за пару секунд.

12. Дева

Торопиться вы не желаете. Причина не в вашей сдержанности и хладнокровности, а в вашей избирательности и придирчивости. Вы станете выискивать в партнере изъяны почти как сержант, инспектирующий солдатские казармы. Вы столь долго влюбляетесь, что людям, любящим вас, просто со временем надоест ждать хоть какой-то вашей ответной реакции.

Читайте также, насколько долговечна любовь вашего знака зодиака.

Напомним, сайт "Сегодня" подготовил для вас недавно общий гороскоп на 2018 год.

Также читайте Гороскоп здоровья-2018.