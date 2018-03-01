Знаки зодиака: кто влюбляется быстрее всех, а кто хочет оставаться независимым
Насколько быстро способны влюбиться зодиакальные знаки и как это у них происходит?
Любовь – изумительное чувство, но все мы любим и относимся к любви по-разному. Одни ныряют в океан чувств с головой, а другие годами присматриваются к потенциальному партнеру, чтобы в результате отвергнуть его. Насколько быстро способны влюбиться зодиакальные знаки, и как это у них происходит?
1. Лев
Любовь у вас вспыхивает моментально – одна улыбка, и вы влюбились, причем мощно и даже свирепо. Вы цепко хватаетесь за объект вашей страсти, что нередко приводит к обвинениям в вашу сторону по поводу чрезмерного собственничества и ревности. Вы же искренне считаете, что своей любовью вы осчастливили партнера.
2. Рыбы
Вы ухитряетесь влюбиться, даже еще не встретив человека. Вы влюблены в само понятие любви и нередко пылаете страстью к какому-то вами же придуманному образу. Вы становитесь безумно страстным, преданным и накрепко привязанным. Любовь прилетает к вам быстрее, чем скорость света, и полностью завладевает вами.
3. Весы
Вас моментально привлекает красивая внешность, и, как только милый человек вам улыбается, вы немедленно в уме начинаете подбирать наилучшую дату свадьбы. Вас также очень привлекают коммуникабельные и красноречивые люди. Из-за такой неразборчивости вы нередко попадаете в ловушку очередного токсичного партнера, после отношений с которым вы долго приходите в себя.
4. Близнецы
Вы быстро находите себе партнера, но не любовь как таковую. Вы скорее кого-то возненавидите, нежели полюбите. Чтобы добиться вашей взаимности, за вами следует долго и продуманно ухаживать, баловать и носить на руках. Однако по-настоящему глубокие чувства вас посещают крайне редко.
5. Стрелец
Вы чересчур независимы, чтобы влюбиться без оглядки. Вам совсем не по душе идея потерять контроль над собой, поскольку именно так вы воспринимаете любовь. Она у вас ассоциируется не со свободным и счастливым полетом, а скорее с падением с обрыва. Потому любовь для вас в основном остается лишь приятной игрой.
6. Скорпион
Чувственность для вас превыше любви. Вы хотите ощущать свою силу, контроль и руководство, а любовь делает вас уязвимым. Любовь, конечно, важна, но рисковать своей независимостью, которую вы безмерно цените, вам совсем не хочется. Вы можете полюбить, но прежде партнер должен завоевать у вас полное доверие.
7. Овен
Вы несколько сдержанный человек и постоянно охраняете собственные чувства. Вы доминантный и отчасти эгоистичный, потому сердце свое слишком просто и без боя никому не подарите. Слабые люди вас не привлекают, так как вы хотите достойного партнера вам под стать. Но если уж вы влюбляетесь, то крепко и надолго.
8. Рак
Ваш твердый панцирь оберегает ваше нежное сердечко от ран и прячет все эмоции, однако вы неистово жаждете и ждете любви. Тем не менее, глубокий страх быть растоптанным и брошенным держит вас настороже. Именно он мешает вам дать волю свои чувствам. Однако влюбившись, вы теряете голову и отдаете всего себя без остатка.
9. Козерог
Вы человек застенчивый, сдержанный и скрытный. Вы напоминаете принцессу в замке, защищенном со всех сторон неприступными каменными стенами. Зарождение любви происходит у вас медленно, причем вы постоянно колеблетесь. С вами нужно долго и деликатно общаться, и тогда, может быть, вы уступите.
10. Водолей
Любовь у вас зарождается очень неуверенно и очень осторожно. Вы больше в этом смысле цените дружбу. Даже будучи в отношениях, вы по-прежнему станете представлять партнера окружающим как вашего друга. Вы очень независимы и желаете оставаться таковым как можно дольше. Любите вы очень разумно и расчетливо, да и то недолго.
11. Телец
Вами руководит рассудок, а никак не ваше сердце. Вам нужна, прежде всего, стабильность и безопасность, что более практично, нежели романтично. Вам незнакома любовь, накрывающая как океан с головой, для вас это чистый разум и расчётливость. Вы влюбляетесь очень медленно, но зато способны разлюбить буквально за пару секунд.
12. Дева
Торопиться вы не желаете. Причина не в вашей сдержанности и хладнокровности, а в вашей избирательности и придирчивости. Вы станете выискивать в партнере изъяны почти как сержант, инспектирующий солдатские казармы. Вы столь долго влюбляетесь, что людям, любящим вас, просто со временем надоест ждать хоть какой-то вашей ответной реакции.
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