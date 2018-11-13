Знакомство с жертвами убийств повышает риск суицида: необычное исследование

Ученые проанализировали данные о 1609 молодых людей возрастом 14-19 лет

Самые высокие показатели попыток самоубийств зафиксированы среди чернокожего населения. Фото: pixabay

Те, кто был знаком с жертвами убийств, совершали попутки самоубийства гораздо чаще других. Это выяснили ученые из Питтсбургской школы медицины Университета Пенсильвании, предоставив результаты своего исследования на ежегодной конференции Ассоциации общественного здоровья США.

Во время эксперимента ученые проанализировали данные о 1609 молодых людей возрастом 14-19 лет из округа Аллегейни в Пенсильвании. Во время исследования они обратили внимание, что о попытке самоубийства сообщали именно те, кто столкнулся с насильственной смертью кого-то из близких родственников или друзей.

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Во время исследования ученые также выяснили, что те участники, которые столкнулись с убийством близкого человека, предпринимали попытки суицида в два раза чаще, чем те, у кого не было такого опыта. В то же время среди тех подростков, кто сообщал о суицидальных мыслях, столкнувшиеся с гибелью близких совершали реальные попытки суицида в три раза чаще.

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Примечательно также то, что самые высокие показатели попыток самоубийств зафиксированы среди чернокожего населения. Ученые поясняют это неблагоприятной обстановкой в "черных" кварталах, способствующей росту убийств и насилия.

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