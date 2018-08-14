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Знай меру: интенсивные тренировки вредят психическому здоровью

В масштабном эксперименте приняли участие 1,2 млн американцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:05
Занимайтесь спортом умеренно. Фото: pixabay
Занимайтесь спортом умеренно. Фото: pixabay

Слишком сильные физические нагрузки негативно влияют на психику человека. Это выяснили ученые из Йельского и Оксфордского университетов, опубликовав свое исследование в The Lancet Psychiatry Journal.

В их масштабном эксперименте приняли участие 1,2 млн американцев, передает Independent.

В результате исследования выяснилось, что у тех участников, которые регулярно занимались спортом, возникали проблемы с психическим здоровьем или депрессивные состояние в течение как минимум одного дня в месяц в сравнении с теми, кто вообще не занимался спортом.

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Во время эксперимента ученые учитывали возраст, расу, пол, семейное положение, уровень дохода, образование, состояние здоровья и многие другие факторы.

Кроме того, исследование показало, что занятия на групповых тренировках оказывали на психическое здоровье людей наименьшее негативное влияние. В частности, ученые порекомендовали отдавать предпочтение велоспорту и аэробике.

Вместе с тем,  ученые выяснили, что чем интенсивнее и чаще респонденты занимались спортом – тем выше был риск развития депрессии и ухудшения состояния психического здоровья.

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"Раньше считалось, что чем больше вы тренируетесь, тем лучше ваше психическое здоровье, но наше исследование показывает обратное. Если вы занимаетесь спортом более 23 раз в месяц или ваша тренировка длится более 90 минут, тем хуже ваше психическое здоровье", – отмечают ученые.

Тем временем другие психологи хотят признать шопоголизм психическим расстройством. Среди симптомов ономании – использование шопинга для подавления негативных эмоций.

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