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10 альтернатив кухонной плите

Современная кухня требует нечто большего, чем варочная поверхность и духовой шкаф

Разнообразие техники ускоряет и упрощает процесс готовки. Желаете жарить без масла? Вот – аэрофритюрница, горячий хлеб с хрустящей корочкой? Компактная хлебопечка. Собирались на шашлыки, но погода все испортила? Электрогриль к вашим услугам.

В этой подборке мы собрали десять компактных кухонных помощников. Все они заслуживают того, чтобы прописаться на вашей кухне, а возможно, и полностью заменить "мастодонта" в лице кухонной плиты.

1. Мультиварка

Мультиварка – такой себе подарок свыше для всех, кто не любит стоять у плиты. Не нужно настраивать конфорку, контролировать, чтобы не подгорело или не выкипело. Сделали закладку продуктов, выбрали подходящую программу, а при готовности мультиварка напомнит о себе звуковым сигналом. Приятного аппетита!

MOYO рекомендует Tefal RK807 Spherical Bowl за 4 599 грн.

2. Мультипечь

Пища может быть быстрой, здоровой и с хрустящей корочкой. Доказано владельцами мультипечей. Это такой себе преемник аэрогрилей, но с большими возможностями. Готовить в них можно все, что угодно. Даже картофель фри, и при этом практически не используя масла.

MOYO рекомендует Philips HD9621/90 за 5 699 грн.

3. Микроволновая печь с конвекцией

Наличие функции конвекции превращает обычную микроволновку в полноценный духовой шкаф. Если желаете сэкономить место на кухне, не устанавливая духовку - микроволновка с конвекцией – ваш вариант.

MOYO рекомендует Samsung MC28H5135CK/BW за 6 999 грн.

4. Хлебопечь

Выпекать хлеб самостоятельно под силу каждому. А с современной хлебопечкой даже не надо знать рецепт и вручную замешивать тесто. Она все сделает за вас. Засыпаете в нее ингредиенты и спустя час-второй достаете из нее свежую и ароматную буханку.

MOYO рекомендует Philips HD9016/30 за 3 599 грн.

5. Пароварка

Пароварка в рекламе не нуждается. Диеты, здоровый образ жизни, да и просто для разнообразия немного еды, приготовленной на пару, будет полезно. В хорошей пароварке можно готовить как крупы, так и мясо с овощами – комплексное питание с пользой для здоровья.

MOYO рекомендует 19270-56/RH Cook at Home Food Steamer за 1 499 грн.

6. Йогуртница

Магазинный йогурт зачастую далек от того кисломолочного продукта, который принято называть йогуртом. При этом приготовить настоящий йогурт на собственной кухне проще-простого.

MOYO рекомендует Tefal YG500132 за 2 199 грн.

7. Электропечь

Электропечь очень компактная и ее можно легко перемещать и убирать "на дальнюю полку", если длительное время в ней нет необходимости. Она может стать хорошей альтернативой габаритному духовому шкафу, чтобы освободить место на кухне.

MOYO рекомендует Tefal OF444834 за 3 999 грн.

8. Блинница

Первый блин комом – это не про современные блинницы. Этот прибор не займет много места и поможет жарить блины "оптом", и что самое главное – без сковородок.

MOYO рекомендует Russell Hobbs 20920-56 за 1 079 грн.

9. Гриль

Электрогриль, пожалуй, самый востребованный аксессуар современной кухни. Самые доступные модели не сильно превышают стоимость сковороды-гриль, но значительно функциональнее и удобнее. Овощи гриль, домашние панини, мясо и многое другое будет готовиться за считанные минуты и именно так, как этого хочет повар.

MOYO рекомендует Tefal GC305012 за 2 899 грн.

10. Аэрофритюрница

Аэрофритюрница по своим функциям практически идентична мультипечи, но все же незначительные отличия есть. Для фанатов, обожающих картошку фри и другие продукты с хрустящей корочкой, аэрофритюрница может стать хорошим вариантом для перехода к здоровому питанию.

MOYO рекомендует Sencor SFR3220WH за 2 795 грн.

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