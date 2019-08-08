Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

10 альтернатив кухонной плите

Современная кухня требует нечто большего, чем варочная поверхность и духовой шкаф

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08

Разнообразие техники ускоряет и упрощает процесс готовки. Желаете жарить без масла? Вот – аэрофритюрница, горячий хлеб с хрустящей корочкой? Компактная хлебопечка. Собирались на шашлыки, но погода все испортила? Электрогриль к вашим услугам. 

В этой подборке мы собрали десять компактных кухонных помощников. Все они заслуживают того, чтобы прописаться на вашей кухне, а возможно, и полностью заменить "мастодонта" в лице кухонной плиты.

1. Мультиварка

Мультиварка – такой себе подарок свыше для всех, кто не любит стоять у плиты. Не нужно настраивать конфорку, контролировать, чтобы не подгорело или не выкипело. Сделали закладку продуктов, выбрали подходящую программу, а при готовности мультиварка напомнит о себе звуковым сигналом. Приятного аппетита! 

MOYO рекомендует Tefal RK807 Spherical Bowl за 4 599 грн.

2. Мультипечь 

Пища может быть быстрой, здоровой и с хрустящей корочкой. Доказано владельцами мультипечей. Это такой себе преемник аэрогрилей, но с большими возможностями. Готовить в них можно все, что угодно. Даже картофель фри, и при этом практически не используя масла.

MOYO рекомендует Philips HD9621/90 за 5 699 грн.

3. Микроволновая печь с конвекцией 

Наличие функции конвекции превращает обычную микроволновку в полноценный духовой шкаф. Если желаете сэкономить место на кухне, не устанавливая духовку - микроволновка с конвекцией – ваш вариант.

MOYO рекомендует Samsung MC28H5135CK/BW за 6 999 грн.

4. Хлебопечь 

Выпекать хлеб самостоятельно под силу каждому. А с современной хлебопечкой даже не надо знать рецепт и вручную замешивать тесто. Она все сделает за вас. Засыпаете в нее ингредиенты и спустя час-второй достаете из нее свежую и ароматную буханку.

MOYO рекомендует Philips HD9016/30 за 3 599 грн.

5. Пароварка 

Пароварка в рекламе не нуждается. Диеты, здоровый образ жизни, да и просто для разнообразия немного еды, приготовленной на пару, будет полезно. В хорошей пароварке можно готовить как крупы, так и мясо с овощами – комплексное питание с пользой для здоровья.

MOYO рекомендует 19270-56/RH Cook at Home Food Steamer за 1 499 грн.

6. Йогуртница 

Магазинный йогурт зачастую далек от того кисломолочного продукта, который принято называть йогуртом. При этом приготовить настоящий йогурт на собственной кухне проще-простого.

MOYO рекомендует Tefal YG500132 за 2 199 грн.

7. Электропечь 

Электропечь очень компактная и ее можно легко перемещать и убирать "на дальнюю полку", если длительное время в ней нет необходимости. Она может стать хорошей альтернативой габаритному духовому шкафу, чтобы освободить место на кухне.

MOYO рекомендует Tefal OF444834 за 3 999 грн.

8. Блинница 

Первый блин комом – это не про современные блинницы. Этот прибор не займет много места и поможет жарить блины "оптом", и что самое главное – без сковородок.

MOYO рекомендует Russell Hobbs 20920-56 за 1 079 грн.

9. Гриль 

Электрогриль, пожалуй, самый востребованный аксессуар современной кухни. Самые доступные модели не сильно превышают стоимость сковороды-гриль, но значительно функциональнее и удобнее. Овощи гриль, домашние панини, мясо и многое другое будет готовиться за считанные минуты и именно так, как этого хочет повар.

MOYO рекомендует Tefal GC305012 за 2 899 грн.

10. Аэрофритюрница 

Аэрофритюрница по своим функциям практически идентична мультипечи, но все же незначительные отличия есть. Для фанатов, обожающих картошку фри и другие продукты с хрустящей корочкой, аэрофритюрница может стать хорошим вариантом для перехода к здоровому питанию.

MOYO рекомендует Sencor SFR3220WH за 2 795 грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

техника кухня бытовая техника MOYO
Реклама

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Китайские ученые обнаружили ген долгожительства
Китайские ученые обнаружили ген долгожительства

Популярные статьи

Вчера, 16:03Wellness

Сухой кашель: причины и лечение

Вчера, 12:44Fun

7 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

6 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

6 августаWellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

6 августаАфиша

Умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер

6 августаШоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

6 августаTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

6 августаТехно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

6 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

6 августаАфиша

Почему Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов": неожиданные детали

6 августаШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

Новости партнеров

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Пирог на кефире с ягодами
Пирог на кефире с ягодами
Что и когда именно есть перед тренировкой
Что и когда именно есть перед тренировкой
Против насекомых: 10 комнатных растений в вашем доме
Против насекомых: 10 комнатных растений в вашем доме
Нужны ли на работе перерывы на спорт
Нужны ли на работе перерывы на спорт
Почему нам хочется есть даже в жару
Почему нам хочется есть даже в жару
10 карьерных страхов, которые тянут нас назад
10 карьерных страхов, которые тянут нас назад
Медицинский центр Шибы - в десятке лучших в мире
Медицинский центр Шибы - в десятке лучших в мире