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12 сентября 2018: состоялось долгожданное мероприятие Apple

На осенней презентации показали множество интересных новинок

12 сентября состоялось запланированное мероприятие Apple. На осенней презентации показали множество интересных новинок. Компания одновременно представила три новых смартфона. iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr – долгожданное поколение обновленных гаджетов.

Бюджетная модель

iPhone Xr оснастили 6,1-дюймовым LCD-дисплей без кнопки "Домой". Разрешение безрамочного экрана составило 1792×828 точек. Новинку оборудовали одной камерой с обновленным сенсором, технологией Face ID. В основу гаджета легла iOS 12 на чипе A12 Bionic. По дизайну смартфон похож на прошлогодний флагман iPhone Х.

iPhone XR подойдет тем, кто не желает платить большую сумму за новую версию телефона. Ценник от 749$ – отличная новость для поклонников Apple. В продажу поступят телефоны в красном, голубом, сером, оранжевом и белом цветах.

iPhone Xs

Apple iPhone XS поступит на рынок в трех цветах: Black, White, Gold. Стоимость гаджета составит от 999$ за версию на 64 гб.

Спецификации Apple iPhone XS и Apple iPhone XS Max

iPhone линейки XS / Max – самые ожидаемые на презентации Apple. Два флагмана получили массу обновлений. Среди основных:

Мах версия смартфона с OLED дисплеем 6.5 дюйма

Улучшенные стерео динамики

Мощнейший процессор А12 Bionic, выполненный на 7-м техпроцессе

Яркий OLED-дисплей с незаметными рамками

Улучшена скорость работы FaceID

Новый люксовый цвет "Gold"

Основная двойная камера получила новый сенсор и систему Smart HDR

Поддержка 2-х SIM-карт: для китайского рынка у смартфона будет два полноценных слота (версия Xs Max); для всего остального мира работа второй SIM-карты будет реализована с помощью технологии eSIM.

Аналитик Мин-Чи Куо утверждал: дизайн iPhone XS будет как у iPhone X. И он был прав. Остался привычный стеклянный корпус вытянутой формы, скошенные углы, безрамочный экран. Но теперь экран обладает частотой обновления 120 Гц.

Ценник на младшую модель смартфона составит $999. Продвинутая версия будет доступна за $1099.

Радость для спортсменов

На сентябрьской презентации продемонстрировали Apple Watch четвертого поколения. Яблочные смарт-часы – идеальный вариант для спортсменов. Расширенная функциональность фитнес-трекера увеличит эффективность тренировок.

Apple Watch Series 4 получили список отличий от предшественников. А именно:

Увеличенный дисплей с "невидимыми" рамками

Функцию ЭКГ (электронная кардиограмма)

Детектор падений

Увеличенное время автономности

Новинку оснастили дополнительными датчиками отслеживания здоровья. Встроенный датчик ЭКГ предупреждает о возможных проблемах с сердцем. В основу часов положили процессор Apple S4. Благодаря емкому аккумулятору время работы выросло на 30%.



Компания Алло: уже этой осенью ждем новинки Apple



Представители компании Алло сообщили, что ожидают новинки в Украине уже этой осенью. Но уже сейчас компания анонсировала интересную возможность для заинтересованных покупателей новой продукции Apple: Алло предлагает "зарезервировать" место в электронной очереди, нажав на кнопку "Быть первым" на соответствующих товарных карточках новинок на сайте Алло. Это даст возможность стать одним из первых покупателей официальной продукции Apple, после официального старта продаж в нашей стране.