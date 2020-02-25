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12 терафлопс: Microsoft раскрыла впечатляющую мощь Xbox Series X

Xbox Series X будет мощнее текущей игровой приставки Xbox One почти в 8 раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15

В преддверии новой презентации, Microsoft медленно подогревает аппетиты поклонников игровой приставки Xbox следующего поколения. Компания начала 2020 год с активной демонстрации возможностей Xbox Series X, но не все сразу, а небольшими порциями, чтобы сохранить интригу до самого официального анонса. Сперва был показан дизайн игровой консоли, а вчера рассказаны впечатляющие возможности ее аппаратной начинки.

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В своем сообщении в блоге Xbox Wire руководитель игрового направления Microsoft Фил Спенсер рассказал некоторые подробности об Xbox Series X. Microsoft давно заявляет, что Xbox Series X станет значительным скачком поколений по сравнению с нынешним Xbox One. Но теперь Microsoft подтверждает это на официальных словах: новая игровая приставка предложит 12 терафлопс производительности графического процессора. Если сравнить на цифрах, то Xbox Series X будет мощнее текущей самой мощной консоли Xbox One X вдвое, и в восемь раз мощнее оригинального Xbox One – по крайней мере, в теории.

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Xbox Series X будет использовать специально разработанный процессор на основе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA 2. Microsoft также использует твердотельный накопитель NVMe, который обещает ускорить время загрузки игр. Ожидается поддержка 8K игр с частотой кадров 120 FPS. Microsoft заявляет, что сотрудничает с организацией HDMI и производителями телевизоров для включения автоматического режима низкой задержки (ALLM) и переменной частоты обновления (VRR) в рамках стандарта HDMI 2.1. Это должно уменьшить задержку ввода и сгладить визуальные эффекты в играх на телевизорах.

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Помимо этого, сообщается о поддержки функции "быстрого возобновления" игр. Microsoft уже использовала эту возможность на Xbox One, но владельцы Xbox Series X смогут возобновлять несколько игр из приостановленного состояния. Эта будет отличным способом для переключения между играми или выхода из режима ожидания.

Возможности Xbox Series X
Возможности Xbox Series X
Фото: Microsoft

Стоит напомнить об обратной совместимости с играми для оригинального Xbox, Xbox 360 и Xbox One. Производитель сообщает, что в будущие игры от собственных студий можно будет играть на консолях Xbox One и Xbox Series X, такие издания получат специальную маркировку Smart Delivery. У сторонних разработчиков появится аналогичная возможность. Microsoft обещает рассказать еще больше подробностей в ближайшие месяцы.

Пока что Microsoft задала темп. А со стороны их главного конкурента в лице Sony пока мало что слышно о PlayStation 5, о которой известен лишь официальный логотип "PS5".

Напомним, что ранее по мнению аналитиков, PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. Также мы рассказывали о технических особенностях нового Xbox, в частности то, что он сможет загружать игры почти мгновенно.

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Источник: iguides.ru
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