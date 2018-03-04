5-долларовый телефон молниеносно стал хитом во всем мире

В данном телефоне есть калькулятор и легендарная игра Snake

В Сети появился ролик о смартфоне Viva V1 стоимостью всего пять долларов США. Мобильное устройство производится в Индии и является доступным для самых необеспеченных слоев населения.

Телефон Viva V1 ценой пять долларов имеет все необходимые функции, присущие рядовому аппарату. Его владелец сможет осуществить звонок или послать sms-сообщение. Ролик о данном смартфоне появился на видеохостинге YouTube. Компания производитель называет Viva V1 самым дешевым гаджетом, произведенным в Индии. Мобильное устройство содержит монохромный дисплей, кнопки навигации и стандартную клавиатуру.

Смартфон Viva V1 содержит USB-порт и слот для sim-карт. В данном телефоне есть калькулятор и легендарная игра Snake, в которой пользователь управляет змейкой. Юзеры удивились тому, что всего за пять долларов появилась возможность приобрести смартфон. В Viva V1 есть радио и наушники, с помощью которых можно прослушивать любимые композиции. Один из подписчиков вспомнил, как в 1990 году за телефон с подобными функциями просили пять тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в продажу поступил телефон размером с кредитную карточку,

Также сообщалось, что в мире впервые в истории упали продажи смартфонов

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