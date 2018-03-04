5-долларовый телефон молниеносно стал хитом во всем мире

Сегодня, 18:39

В данном телефоне есть калькулятор и легендарная игра Snake

Это старый добрый кнопочный телефон, но очень дешевый. Фото: YouTube
Это старый добрый кнопочный телефон, но очень дешевый. Фото: YouTube

В Сети появился ролик о смартфоне Viva V1 стоимостью всего пять долларов США. Мобильное устройство производится в Индии и является доступным для самых необеспеченных слоев населения.

Телефон Viva V1 ценой пять долларов имеет все необходимые функции, присущие рядовому аппарату. Его владелец сможет осуществить звонок или послать sms-сообщение. Ролик о данном смартфоне появился на видеохостинге YouTube. Компания производитель называет Viva V1 самым дешевым гаджетом, произведенным в Индии. Мобильное устройство содержит монохромный дисплей, кнопки навигации и стандартную клавиатуру.

Смартфон Viva V1 содержит USB-порт и слот для sim-карт. В данном телефоне есть калькулятор и легендарная игра Snake, в которой пользователь управляет змейкой. Юзеры удивились тому, что всего за пять долларов появилась возможность приобрести смартфон. В Viva V1 есть радио и наушники, с помощью которых можно прослушивать любимые композиции. Один из подписчиков вспомнил, как в 1990 году за телефон с подобными функциями просили пять тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в продажу поступил телефон размером с кредитную карточку,

Также сообщалось, что в мире впервые в истории упали продажи смартфонов

О том, как украинцы массово слепнут из-за компьютеров и смартфонов, смотрите на видео ниже:
Индия, смартфон, новинка

Вы сейчас просматриваете новость "5-долларовый телефон молниеносно стал хитом во всем мире". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

VladTime

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Смартфон внешне почти не поменялся. Фото: gizmochina.com

Нашумевший новичок: Появились реальные фотографии Galaxy S9

22 Февраля, 15:01

В Сети появились фотографии будущего флагмана. Как и ожидалось, дизайн претерпел лишь минимальные изменения

Другие страны

Фото: pixabay.com

17-летняя девушка погибла на глазах у родственников, заряжая свой смартфон

23 Февраля, 05:46

Погибшая слушала музыку в наушниках
Загрузка...

Wellness

Смартфоны угрожают вашим детям. Фото: medikforum

Как экран смартфона влияет на глаза вашего ребенка

24 Февраля, 14:29

Все мифы и правда о влиянии смартфонов и компьютеров на человеческое зрение

Техно

У Apple появятся новинки. Фото: pixabay.com

Сразу три новинки: Apple представит самый большой iPhone на две сим-карты к концу года

28 Февраля, 14:50

Компания представит телефон с самой большой диагональю дисплея за все время существования бренда
Загрузка...