7 марта к Земле подлетит гигантский астероид

Астрофизики прогнозируют, что максимальное сближение астероида с планетой произойдет в ночь с 6 на 7 марта

Международное общество астрономов сообщило о новой угрозе для планеты. По данным специалистов, на Землю надвигается гигантский космический объект, который прозвали VR12 2017. Учёные уверяют, что удар этого астероида смог бы устроить "космический Апокалипсис".

Астрофизики прогнозируют, что максимальное сближение астероида с планетой произойдет в ночь с 6 на 7 марта.

Судя по прогнозам, небесное космическое тело, которое имеет размер 250-280 км, не должно зацепить планету Земля, но это при условии, если ничто не повлияет на изменение траектории полета. Примерная скорость астероида 6,3 км/с (14 000 миль/ч). Орбита угрозы проходит в четыре раза меньше расстояния до Луны. Дистанция от VR12 2017 до Земли составляет 1,445,000 километров или 900,000 миль.

Многие специалисты считают, что повода для паники нет и астрономы, что собираются наблюдать за скалой, которая будет пролетать мимо нашей планеты, зря подняли шум.

Напомним, ранее ученые заявили, что Земля замедлится и упадёт в центр Солнца. Между звёздами возникнет трение и в конечном итоге Светило полностью поглотит планету. Через 2 миллиарда лет главный источник света и тепла станет гораздо ярче, но холоднее. Позже он и вовсе превратится в красного гиганта, а потом в белую карликовую звезду. Этого момента человечество уже не застанет, так как Земля окажется внутри Солнца.

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О том, как в небе над Аризоной взорвался астероид, смотрите на видео ниже:



