7 реальных суперспособностей мутировавших людей

У некоторых людей мутация генов приводит к появлению необычных физических способностей

Суперспособности существуют. Фото: YouTube

Люди генетически идентичны на 99,9%, и все наши индивидуальные черты записаны в пределах оставшихся 0,1%. Чаще всего это небольшое различие касается особенностей внешности, телосложения или предрасположенности к заболеваниям, но у некоторых людей мутация генов приводит к появлению необычных физических способностей.

1. Нечувствительность к боли. Как минимум три поколения итальянской семьи Марсили (бабушка, две ее дочери и трое внуков) имеют точечную мутацию в гене ZFHX2, активно вовлеченном в передачу боли. Состояние, которое развилось у них вследствие редкого нарушения, называется анальгезией — врожденной нечувствительностью к боли.

В некоторых случаях люди с анальгезией вырастают, ни разу не испытав болевых ощущений. Звучит здорово, но такая суперспособность может стать большой проблемой. Например, родителям придется неустанно следить за ребенком, который бесстрашно хватается за горячую посуду и острые предметы, аппендицит может оставаться невыявленным вплоть до разрыва аппендикса, а сломанные по неосторожности кости то и дело будут неправильно срастаться.

2. Прочнейшие кости. Адамантовый скелет Росомахи впечатляет, но в реальной жизни тоже существуют люди с чрезвычайно высокой плотностью костной ткани.

Ген LRP5 отвечает за многие заболевания скелета, включая ювенильный остеопороз, которые делает кости чрезвычайно хрупкими и склонными к частым переломам. Но мутация, связанная с этим геном, может иметь противоположный эффект.

Исследователи Йельского университета обнаружили у членов семьи из Коннектикута (США) мутацию LRP5, которая сделала их кости очень крепкими и чрезвычайно устойчивыми к разрушению. Понимание этого явления может однажды помочь им разработать новое лекарство от остеопороза.

3. Суперзрение. Глаз среднего человека содержит три типа колбочек — фоторецепторов, благодаря которым он может различать около 1 млн оттенков. У тетрахроматов таких рецепторов четыре, из-за чего их цветовое зрение значительно более развито. Тетрахроматы, подобно некоторым видам птиц, рыб и насекомых, могут различать цвета, которые большинство из нас воспринимает как идентичные.

Такая суперспособность связана с мутацией гена опсина L пигмента, но количество ее носителей до сих пор остается неизвестным. Одно исследование показывает, что четыре вида колбочек могут иметь лишь 2−3% женщин во всем мире, другое допускает, что мутантный ген можно обнаружить у 8% мужчин и 50% женщин.

4. Суперсила. Миостатин — белок, который подавляет рост мышечной ткани. У животных он закодирован в гене MSTN, мутация которого, в свою очередь, приводит к росту больших мускулистых тел, практически лишенных жира.

У людей эта мутация позволяет развить мышечную массу вдвое больше, чем у среднего человека, и оставаться мускулистыми без особых усилий для поддержания формы.

5. Супергибкость. Синдром Марфана — наследственная патология, при которой люди рождаются с дефицитом соединительной ткани. Люди с этим нарушением имеют удлиненные конечности, недоразвитие жировой клетчатки, вытянутые пальцы и невероятную мобильность суставов.

Испанский актер Хавьер Ботет имеет мягкую вариацию синдрома Марфана. Мутация позволяет ему принимать причудливые позы, из-за чего его охотно берут на роли монстров в фильмы ужасов. Но люди с более выраженным синдромом могут испытывать опасные осложнения со стороны сердца, сосудов и костей. Без лечения продолжительность их жизни часто ограничивается 30—40 годами, хотя в развитых странах они успешно доживают до преклонного возраста.

6. Нечувствительность к яду. Жители маленькой деревушки Андин на севере Аргентины много веков подряд ежедневно пьют воду из вулканических пород, уровень мышьяка в которой превышает норму в 80 раз. Этого было бы достаточно для убийства любого человека, но конкретная популяция научилась справляться со смертельной опасностью. Причина такой суперсилы — мутация гена AS3MT, который помогает вывести потенциально опасные вещества из организма.

7. Суперскорость. Достичь скорости Флеша из DC Comics в реальности невозможно, но в мире есть люди, которые демонстрируют исключительные спортивные способности, в том числе в беге. Этим они обязаны мутации гена ACTN3, также известного как спортивный ген. Он отвечает за то, как быстро двигаются мышцы, позволяя им быстрее растягиваться для бега и других физических упражнений. Исследование, проведенное в 2003 году, показало, что спринтеры с мутацией ACTN3 могут похвастаться высокой скоростью и выносливостью.

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