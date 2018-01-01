70% Украины будет страдать от нехватки воды – метеорологи

Есть угроза перехода лесостепной зоны в степную

Стране угрожает засуха. Фото: pixabay

При нынешних темпах повышения среднегодовой температуры будет уменьшаться эффективность осадков. Уже через 10 лет Украина может столкнуться с явлением усиления засушливости. Об этом заявила начальник отдела агрометеорологии украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщает 112.Украина.

"Мы и сейчас это наблюдаем. Но пока это ползущее явление увеличения засух, а через 10-15 лет мы можем столкнуться с проблемой того, что на юге Украины богарное земледелие будет вообще невозможно из-за недостаточного количества влаги в почве", — прогнозирует Адаменко.

По ее словам, есть и угроза перехода лесостепной зоны, которая является зоной неустойчивого влагообеспечения, в степную зону. В целом, 70% территории Украины могут стать зоной недостаточного влагообеспечения в конкретный период года. На первый план в этой ситуации выйдет проблема необходимости обеспечения орошения.

Засухи будут наблюдаться и в районах, для которых они раньше не были характерны. "Это мы уже наблюдали в 2010 году, в 2015 году, когда у нас засуха во второй половине лета наблюдалась на территории Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областей, чего раньше никогда не было.

Другое дело, что, к счастью, это произошло во второй половине лета, когда урожай ранних зерновых уже сформировался и потери не были большими и коснулись только поздних культур", — сказала Адаменко.

О том, почему в мире заканчивается вода, смотрите на видео ниже: