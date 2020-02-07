737 Max: Boeing нашла очередную проблему у опасных самолетов

Boeing надеется вернуть самолеты 737 Max в воздух к середине 2020 года

Полеты Boeing 737 Max снова приостановили Фото: Unsplash

У Boeing оказалось куда больше проблем с его опасным самолетом 737 Max, чем считалось ране. Помимо неисправной cистемы улучшения характеристик маневрирования и двигателей, найден еще один дефект, сообщает Bloomberg.

Читайте также: Что ни в коем случае нельзя делать на борту самолета

Смотрите также в сюжете о том, как Boeing скрывала проблемы с 737 Max:

Новую проблему обнаружили в прошлом месяце во время летных испытаний 737 Max для получения летного сертификата. Дефектной оказалась система триммеров стабилизатора, которая помогает поднимать и опускать нос самолета. Индикаторы системы работали некорректно и неверные показатели могли запутать пилотов, что в теории способствовало бы авиакатастрофе.

В соответствии с установленными процедурами, Boeing не стала скрывать и сообщила о проблеме в Федеральное авиационное управление (FAA). Сейчас авиакомпания работает над исправлением.

Несмотря на эту последнюю неудачу, Boeing заявила, что все еще стремится вернуть Max к коммерческому обслуживанию в середине 2020 года. Хотя ФАС, как и другие регуляторные органы во всем мире, будут иметь последнее право голоса. В Лондоне глава FAA Стив Диксон сообщил, что сертификационный полет для самолета может состояться в конце этого месяца, что, в случае успеха, станет важным шагом на пути возвращения Boeing 737 MAX в воздух.

Ранее полеты 737 Max были прекращены по всему миру после двух аварий в течение пяти месяцев, вызванных неисправностью программного обеспечения самолета. Первый случай произошел в октябре 2018 года, когда индонезийский рейс Lion Air упал вскоре после взлета около Джакарты, убив всех 157 пассажиров и членов экипажа. Пять месяцев спустя, в марте 2019 года, самолет эфиопских авиалиний потерпел крушение в районе Аддис-Абебы, в результате чего погибли все 189 человек на борту.

Напомним, что ранее компания Boeing намеревалась нарастить выпуск лайнеров серии 737. А в прошлом году Airbus отказалась производить самый большой самолет в мире.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.