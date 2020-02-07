Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

737 Max: Boeing нашла очередную проблему у опасных самолетов

Boeing надеется вернуть самолеты 737 Max в воздух к середине 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Полеты Boeing 737 Max снова приостановили
Полеты Boeing 737 Max снова приостановили
Фото: Unsplash

У Boeing оказалось куда больше проблем с его опасным самолетом 737 Max, чем считалось ране. Помимо неисправной cистемы улучшения характеристик маневрирования и двигателей, найден еще один дефект, сообщает Bloomberg.

Читайте также:
Что ни в коем случае нельзя делать на борту самолета

Смотрите также в сюжете о том, как Boeing скрывала проблемы с 737 Max:

Новую проблему обнаружили в прошлом месяце во время летных испытаний 737 Max для получения летного сертификата. Дефектной оказалась система триммеров стабилизатора, которая помогает поднимать и опускать нос самолета. Индикаторы системы работали некорректно и неверные показатели могли запутать пилотов, что в теории способствовало бы авиакатастрофе.

В соответствии с установленными процедурами, Boeing не стала скрывать и сообщила о проблеме в Федеральное авиационное управление (FAA). Сейчас авиакомпания работает над исправлением.

Читайте также:
Как пережить длительный авиаперелет: девять главных моментов

Несмотря на эту последнюю неудачу, Boeing заявила, что все еще стремится вернуть Max к коммерческому обслуживанию в середине 2020 года. Хотя ФАС, как и другие регуляторные органы во всем мире, будут иметь последнее право голоса. В Лондоне глава FAA Стив Диксон сообщил, что сертификационный полет для самолета может состояться в конце этого месяца, что, в случае успеха, станет важным шагом на пути возвращения Boeing 737 MAX в воздух.

Читайте также:
Boeing 777X со складываемыми крыльями совершил первый полет: видео

Ранее полеты 737 Max были прекращены по всему миру после двух аварий в течение пяти месяцев, вызванных неисправностью программного обеспечения самолета. Первый случай произошел в октябре 2018 года, когда индонезийский рейс Lion Air упал вскоре после взлета около Джакарты, убив всех 157 пассажиров и членов экипажа. Пять месяцев спустя, в марте 2019 года, самолет эфиопских авиалиний потерпел крушение в районе Аддис-Абебы, в результате чего погибли все 189 человек на борту.

Напомним, что ранее компания Boeing намеревалась нарастить выпуск лайнеров серии 737. А в прошлом году Airbus отказалась производить самый большой самолет в мире.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Разломался натрое и загорелся: фото и видео с места крушения Boeing в Турции Катастрофа МАУ: Украина и еще четыре страны требуют передать "черные ящики" сбитого самолета Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео Что ни в коем случае нельзя делать на борту самолета
самолет Boeing авиакатастрофа авиа Boeing 737
Источник: Bloomberg
Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Чай с мятой: для кого полезен, а кому – противопоказан
Чай с мятой: для кого полезен, а кому – противопоказан
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:00Wellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

Сегодня, 06:03Fun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Вчера, 17:50Fun

Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок

Вчера, 16:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

Вчера, 15:59Fun

Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото

Вчера, 13:51Техно

Удалить немедленно: на Android обнаружили 24 опасных приложения

Вчера, 13:47Fun

Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

Вчера, 12:27Шоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

Вчера, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

5 февраляFun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

5 февраляFun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

5 февраляTravel

Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе

5 февраляFood

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

5 февраляFun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

4 февраляFun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

4 февраляШоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

Новости партнеров

Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
9 признаков, что мужчина вами заинтересован
9 признаков, что мужчина вами заинтересован
Певица МакSим госпитализирована в тяжелом состоянии
Певица МакSим госпитализирована в тяжелом состоянии
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів
Опубліковано знімки уражених коронавірусом легенів