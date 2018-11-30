ADATA разработали сверхбыстрые карты памяти объемом 512 ГБ

Новые карты достигают скорость чтения до 100 Мб/с и записи до 85 МБ/с и подходят для Android смартфонов и игровых приставок

Новые карты памяти увеличивают скорость загрузки игр. Фото: ADATA

ADATA® Technology выпустила карты памяти XPG microSDXC с высокоскоростным протоколом UHS-I U3 Class 10. Созданные специально для геймеров новые карты памяти соответствуют классу скорости Application Performance Class 1 (A1) и достигают скорость чтения до 100 Мб/с и записи до 85 МБ/с, обеспечивая сверхбыстрый доступ к видеоиграм.

Новые карты памяти ускорят работу как игровых консолей, таких как Nintendo Switch™, так и смартфонов, планшетов и VR-устройств. При этом они ускоряют не только гейминг, но и работу других Android-приложений.

Карты памяти для видеоигр Фото: ADATA

Владельцы устройств на базе ОС Android 6.0/7.0 могут использовать новые решения также для расширения внутренней памяти и хранения нужного контента. Карты доступны объемом 128ГБ, 256ГБ и 512ГБ, обеспечивая достаточно места для загружаемого контента, игр и приложений.

Напомним, что ранее ADATA создали дешевый и супербыстрый SSD накопитель для профессиональных геймеров. Также ранее была разработана технология зарядки iPhone за секунду.