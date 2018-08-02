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Александр Варламов – эксперт-самоучка и новатор в IТ

Архитектор, один из ведущих специалистов и консультантов в ИТ-сфере, создает технически сложные, передовые решения

Александр Варламов – архитектор, один из ведущих в России специалистов и консультантов в ИТ-сфере, у которого за плечами 15 лет работы в отрасли, создавал технически сложные, передовые решения, в том числе – инфраструктуры для таких компаний, как Huawei Technologies и "МегаФон". Александр также участвовал в создании первой государственной облачной платформы "Ростелеком" и разработке системы "Платон", а в настоящий момент занимается развитием собственной программно-аппаратной платформы и популяризацией использования открытого ПО.

Александр Варламов занимает должность технического директора в компании SharxDC, где разрабатывает собственную программно-аппаратную платформу для организации приватных и публичных облаков, которая объединяет вычислительную подсистему и высокопроизводительное хранилище данных. Именно Александр определяет стратегию разработки и технического развития платформы, проектирует инновационные программные решения, руководствуясь принципами – производительность, простота и надежность. Все свое свободное время Александр посвящает платформе и ее развитию. Создание такой платформы стало возможно благодаря опыту и знаниям, которые он получил на практике, взаимодействуя с техническими специалистами и архитекторами из Европы, США и других стран.

Компания SharxDC является технологическим партнером таких известных международных компаний, как Intel, Lenovo, Huawei, поддерживает ПО с открытым исходным кодом, активно участвует в его развитии и формировании видения дальнейшей эволюции продуктов.

Одним из проектов, которые натолкнули Александра на мысль, что нужно самому создавать технологии, а не просто использовать существующие, стала вычислительная инфраструктура для системы по взиманию платы с большегрузного транспорта в России – "Платон". К моменту начала работы над "Платоном" Александр уже имел серьезный опыт создания вычислительных инфраструктур различной сложности, в том числе для таких гигантов, как "Ростелеком". Однако именно "Платон" представлялся ему особенно интересным – миллионы автомобилей, огромный поток данных и их дальнейшая обработка. В этом проекте он выступал в роли главного архитектора вычислительной инфраструктуры. Его основной зоной ответственности было создание проекта с использованием технологий серверной виртуализации на базе гипервизоров с открытым исходным кодом, а целью – создание решения на самых современных и передовых технологиях, чтобы обеспечить платформе бесперебойную работу и высокую производительность. Он принимал непосредственное участие во всех этапах создания "Платона", начиная с проектирования архитектуры ПО до контроля за инсталляцией серверного оборудования и оборудования ЦОД.

Результатом деятельности стал огромный, высокопроизводительный кластер виртуализации, распределенный между двумя городами России, расположенными на расстоянии более 1000 километров друг от друга. Иными словами, большая, высокопроизводительная и отказоустойчивая инфраструктура, позволяющая "Платону" работать исправно и без прерывания сервисов. Уже несколько лет система растет, принимает и обрабатывает все больше данных, принося государству серьезный доход. Согласно открытым источникам информации, 22 млрд рублей за 2016 год.

Выбранные решения и то, как они были использованы в проекте, серьезно повлияли на индустрию в целом – многие компании переходят на похожие решения, стараются использовать платформы виртуализации на базе гипервизоров с открытым исходным кодом. Основываясь на полученном в проекте опыте, было принято решение создать собственную платформу, на которой можно было бы реализовывать такие комплексные проекты в дальнейшем.

Большая часть профессионального пути Александра связана с телекоммуникационными компаниями или компаниями со схожим профилем – Huawei Technologies, "МегаФон", "Ростелеком".

С проектами "Ростелеком" Александр работал как сотрудник компании "Эй-Ти Консалтинг", одного из крупнейших ИТ-интеграторов России с филиалами в Европе. На должности главного инженера проектов он занимался разработкой первой государственной облачной платформы, создавал сегмент на базе OpenStack, проектировал первые коммерческие сервисы – SaaS, PaaS, IaaS.

Команда Александра одной из первых стала успешно использовать OpenStack в продуктивных системах в России, начиная с первого стабильного релиза – Grizzly. На момент выхода данного релиза продукт был крайне плохо документирован, однако его удалось превратить в сервис, который стал выгодным компании и позволял предоставлять качественный сервис клиентам по всей стране.

В рамках работы над облаком был разработан собственный слой оркестрации оборудования и ПО различных производителей, в том числе IBM, Juniper, CommVault, Oracle, EMC.

Одновременно с этим для "Ростелекома" Александр реализовал комплексную систему катастрофоустойчивости для сервисов на базе ПО VMWare, оборудования IBM и EMC. Спроектировал планы катастрофоустойчивости продуктивных сервисов, то есть обеспечил возможность непрерывной работы сервиса при полном отказе одного из ЦОД.

До работы с "Ростелекомом" Варламов получил бесценный опыт в крупнейшей международной компании Huawei Technologies, где его основной задачей было создание и развитие серверной инфраструктуры для разработки и тестирования ПО. Инфраструктура состояла из оборудования ведущих мировых производителей – Hewlett Packard, IBM, Huawei, Cisco, Juniper, APC. В качестве ОС использовались SLES, RHEL, AIX, Solaris.

Параллельно с инженерной работой Александр участвовал в разработке и тестировании ПО для предоставления коммерческих сервисов крупнейшими мобильными операторами. В Huawei он построил свой первый центр обработки данных, занимался реализаций инфраструктуры защищенных виртуальных рабочих столов для R&D, обеспечивал комфортную работу для сотрудников, безопасность и сохранность данных.

Александр работал в Huawei несколько лет, а затем решил попробовать себя в компании-заказчике из телекоммуникационной сферы – в одном из крупнейших операторов мобильной связи "МегаФон". В компанию он пришел на должность инженера, но уже через полтора года занял должность ведущего инженера, что можно считать стремительным профессиональным ростом для такой крупной структуры.

В "МегаФоне" Варламов занимался развитием серверной инфраструктуры технического департамента, проектированием нового ЦОДа, расширением вычислительных мощностей до сотен серверов и десятков систем хранения данных. Работал с разнообразным ПО, в том числе занимался проектом внедрения HP Service Manager на платформе HP Itanium, разворачивал Oracle RAC на оборудовании Oracle/Sun и так далее. Настраивал и обслуживал оборудование HP, IBM, Cisco, Juniper, EMC, Huawei, проектировал инфраструктуру для внутренних сервисов с нуля. Внедрил технологии серверной виртуализации, сначала в рамках своего департамента в Москве, а затем еще в нескольких городах России. Одним из первых в стране создал отказоустойчивые кластеры на базе ПО VMWare и перенес на виртуальную платформу большое количество сервисов компании, сократив затрачиваемые ресурсы и время на создание новых продуктивных сервисов.

Для повышения уровня надежности для созданной инфраструктуры спроектировал и внедрил систему резервного копирования и мониторинга, использовал решения Symantec NetBackup, Veeam Backup и другие. Созданная Александром инфраструктура и ее сервисы настолько качественны, экономически эффективны и выгодны компании, что существуют и используются и по сей день, то есть около 10 лет.

Информационными технологиями Александр занимается почти всю жизнь. Благодаря отцу-инженеру, работа которого также была связана с ИТ, Александр познакомился с компьютерами еще в раннем детстве, а уже в школе достаточно хорошо разбирался в устройстве ПК и интересовался областью ИТ. Это увлечение со временем переросло в работу. Так, на втором курсе колледжа Александр работал в компьютерном магазине, а уже на третьем, в 17 лет, системным администратором в дмитровской компании, состоящей из нескольких разрозненных филиалов, где он в одиночку обслуживал крупную ИТ-инфраструктуру.

После защиты диплома в колледже Александр поступил в институт, но вынужден был бросить учебу из-за загруженности на работе – несмотря на всеобщую убежденность в необходимости высшего образования. Александр видел и видит ситуацию иначе, заявляя, что технические вузы в России помогают выстроить каркас знаний и прививают привычку учиться, однако по-настоящему не готовят ИТ-специалистов. Примером тому может служить опыт друзей и знакомых Александра, которым он, благодаря своему увлечению компьютерами и опыту, писал программы, курсовые работы, которых консультировал, так как в институтах им не давали актуального стека технологий – а практика на деле оказывалась значительно важнее теории.

Сейчас, по словам Александра, ситуация существенно не изменилось. Многие научные пособия устаревают, и если студент хочет связать свою жизнь с информационными технологиями, он должен решать формальные учебные задачи и параллельно изучать все современные технические решения, быть знакомым с современными языками программирования. Александр убежден, что для человека, который занимается ИТ, очень важно иметь широкий кругозор, стараться быть настоящим специалистом в своей области. Образование и сертификация в этом случае – вторичные вещи. Чтобы что-то создавать, необязательно иметь диплом и другие подтверждения навыков, гораздо важнее иметь знания и опыт.

Только работая в компании "МегаФон", Александр принял решение поступить на очно-заочную форму обучения, чтобы закрыть вопрос отсутствия высшего образования. В институте он встретил профессионалов, инженеров и программистов, которые, как и он, не нашли времени на образование раньше. Его однокурсниками стали сотрудники крупнейших российских интернет-компаний и СМИ, отвечающие за развитие и непрерывность работы огромных инфраструктур и информационную безопасность. Общаясь с ним, Александр получил подтверждение своим предположениям – система образования не дает важнейших практических знаний в профессиональной области, предоставляя только каркас для самостоятельного развития.

Сейчас у Александра повторяется ситуация с дипломом – он принял решение получить сертификаты по интересующим его продуктам. Он давно является экспертом по продуктам компании Red Hat, однако все свое время посвящал работе, поэтому на получение сертификатов его совсем не оставалось. Одной из мотиваций для такого шага стало общение с коллегами, которые пришли к решению раньше, например с известными экспертами отрасли автоматизации и облачных технологий Артемием Кропачевым и Денисом Зуевым. Сейчас они вместе занимаются серьезными проектами в своей сфере, готовят к выходу книгу по дизайну центров обработки данных, делятся накопленным опытом с экспертами отрасли всего мира.

Люди, с которыми сотрудничает Александр, живут и работают в США, в разных странах Европы и СНГ. Он считает, что именно Интернет и мировое ИТ-сообщество воспитывает экспертов в области информационных технологий. Что современные профессионалы области ИТ должны находиться в сообществе и постоянно учиться, ведь это необходимые и основные условия, при которых можно достичь успеха.