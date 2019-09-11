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Алло: официальные Apple iPhone 11, 11 Prо, 11 Pro Max ожидаются в Украине в ближайшие несколько недель

Компания Apple провела традиционную осеннюю презентацию, на которой были представлены три новых айфона

10 сентября в Купертино компания Apple провела традиционную осеннюю презентацию, на которой были представлены долгожданные новинки, а именно: 3 новых айфона – Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max; Apple Watch 5-го поколения и "бюджетный" 10.2-дюймовый iPad. В этой статье мы детально рассмотрим новые смартфоны от компании Apple.

Как и ожидалось экспертами на основании многократных утечек, все представленные новинки в этом году получили незначительные изменения в дизайне. Кардинально был переработан только основной блок камер на тыльной стороне смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max: все 3 смартфона получили ультраширокую камеру, которая позволит делать широкоугольную фото- и видео-съемку с захватом 120°.

Теперь детально рассмотрим каждый из представленных айфонов.

Apple iPhone 11

iPhone 11 пришел на смену достаточно популярному iPhone Xr. Смартфон получил улучшения в виде дополнительного основного ультраширокого объектива, нового процессора A13 Bionic и немного улучшенного аккумулятора по сравнению с предшественником. Учитывая шикарную автономность iPhone Xr, можно смело полагать, что iPhone 11 будет самым автономным смартфоном в линейке, благодаря обновленному процессору A13 Bionic с поддержкой искусственного интеллекта.

Apple iPhone 11 Pro/Max

Именно для тех, кто хочет получить максимум от своего гаджета, были представлены "Pro" версии смартфонов. Оба устройства пришли на смену прошлогодним iPhone Xs и iPhone Xs Max. Как и годом ранее, покупателям представлены две диагонали на выбор – 5.8 и 6.5 дюйма. Между собой новинки ничем не отличаются, кроме автономной работы в пользу "Мах" версии.

Из интересных особенностей новинок хочется отметить обновленный экран, который получил название Super Retina XDR display и выполнен по технологии OLED. В конечном итоге дисплеи стали еще более яркими, насыщенными и контрастными. Как и прежде, дисплеи поддерживают технологии HDR и True Tone.

За производительность "Pro" версий айфонов отвечает обновленный процессор Apple A13 Bionic, что положительно скажется на скорости работы и автономности устройств.

Много внимания во время презентации было уделено обновленной системе камер айфонов. Теперь, iPhone 11 и 11 Pro Max может похвастаться тремя основными камерами: широкий объектив (основная камера), ультра широкий объектив (для съемки фото с захватом 120°) и телеобъектив (для съемки портретов и 2-кратного оптического приближения).

Также покупатели новинки будут приятно удивлены блоку питания с поддержкой быстрой зарядки прямо в комплекте с устройством.

Также во всех 3-х представленных смартфонах хочется отметить:

на 30% ускоренный датчик разблокировки смартфона по лицу Face ID;

новый "Ночной" режим для съемки фото при плохом освещении;

обновленную фронтальную камеру для сэлфи снимков до 12 МП (7 МП ранее);

функцию Audio Zoom при видео-съемке;

улучшенную защиту от влаги и пыли;

новый зеленый цвет;

все 3 смартфона лишились поддержки 3D Touch (распознавание силы касания на дисплей), на смену которому пришел Haptic Touch.

Представители компании Алло сообщили, что официальный старт продаж новых айфонов в Украине начнется очень скоро. Прямо сейчас самые нетерпеливые покупатели могут "застолбить" право на покупку новинок на сайте Алло и сразу после объявления официальных украинских цен и даты старта продаж получить возможность сделать предзаказ одними из первых.

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